Харрис получила мощную поддержку после дебатов: это может изменить ход выборов в США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Популярная американская певица Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Харрис как кандидата в президенты США. Это произошло после дебатов с лидером республиканцев Дональдом Трампом, которые тот проиграл.
Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис. Фото из открытых источников
В ночь на 11 сентября в США прошли дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. По их итогам 63% респондентов считают, что победу на дебатах одержала Камала Харрис. 37% американцев считают, что победу одержал Дональд Трамп.
После окончания дебатов американская певица Тейлор Свифт публично поддержала на пост президента США Камала Харрис.
Свифт настолько популярна в Америке, что ее выбор может повлиять на результат голосования. Согласно опросу Newsweek, 18% американцев готовы проголосовать за кандидата, которого поддержит Тейлор Свифт.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Харрис на дебатах рассказала, что будет с Украиной, если Трамп станет президентом США.
Также "Комментарии" писали, что во время выступления на концерте Тейлор Свифт ее фанаты повлекли за собой землетрясение. Кроме того, в Германии решили переименовать город в честь американской певицы.
Новости