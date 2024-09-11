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Харрис получила мощную поддержку после дебатов: это может изменить ход выборов в США

После дебатов кандидатов в президенты, американская певица Тейлор Свифт поддержала Камалу Гаррис на пост президента США.

сегодня, 08:27
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Slava Kot

Популярная американская певица Тейлор Свифт публично поддержала Камалу Харрис как кандидата в президенты США. Это произошло после дебатов с лидером республиканцев Дональдом Трампом, которые тот проиграл.

Харрис получила мощную поддержку после дебатов: это может изменить ход выборов в США

Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис. Фото из открытых источников

В ночь на 11 сентября в США прошли дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. По их итогам 63% респондентов считают, что победу на дебатах одержала Камала Харрис. 37% американцев считают, что победу одержал Дональд Трамп.

После окончания дебатов американская певица Тейлор Свифт публично поддержала на пост президента США Камала Харрис.

"Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Волца на президентских выборах 2024 года. Я буду голосовать за Харрис, поскольку она борется за права и потому, что, по-моему, кто-то сильный должен их отстаивать. Считаю, что она жесткий, талантливый лидер, и верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить покой, а не хаос. Меня очень порадовал и поразил ее выбор напарника – Тим Волц, десятилетиями отстаивавший права ЛГБТК+, право на ЭКО и право женщины распоряжаться собственным телом", – написала Свифт.

Свифт настолько популярна в Америке, что ее выбор может повлиять на результат голосования. Согласно опросу Newsweek, 18% американцев готовы проголосовать за кандидата, которого поддержит Тейлор Свифт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Харрис на дебатах рассказала, что будет с Украиной, если Трамп станет президентом США.

Также "Комментарии" писали, что во время выступления на концерте Тейлор Свифт ее фанаты повлекли за собой землетрясение. Кроме того, в Германии решили переименовать город в честь американской певицы.



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