Хегсет назвал настоящую причину, почему Путин согласился на встречу с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин чувствует давление и именно поэтому согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Fox News" сделал глава Пентагона Пит Хегсет.

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Министр обороны США обратил внимание, что ранее никому не удавалось создать условия для того, чтобы Путин встретился с кем-то из лидеров и на этой встрече вед предметный разговор о прекращении огня. В частности, по его мнению, Путин никогда не воспринимал серьезно предыдущего президента США Джо Байдена.

Именно поэтому, Трамп уже смог изменить условия и "правила игры".

"Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс", — заявил Хегсет.

В то же время, глава Пентагона акцентировал, что во время переговоров могут быть уступки территориями. Пит Хегсет согласился с тем, что никто не будет доволен в ходе такого обмена, но другого варианта на сегодня не прослеживается.

Журналисты также спросили у него, будет ли он на Аляске во время встречи Трампа и Путина. На это Хегсет ответил, что пока что у него нет ответа на этот вопрос, но он не стал исключать этого.

