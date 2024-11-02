"Хочешь увидеть, как я бью людей": Трамп не на шутку разозлился на митинге

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разозлился на техподдержку во время митинга в городе Милуоки, штат Висконсин. Поведение лидера республиканцев спровоцировал технический сбой, а также слишком тяжелый микрофон.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

1 ноября Дональд Трамп провел митинг в Милуоки, во время которого ему пришлось решать технические проблемы. Это очень разозлило бывшего президента США. Микрофон Трампа был установлен слишком низко, из-за чего поклонники республиканца начали выкрикивать: "Почини микрофон!". Тогда Трамп вытащил микрофон из держателя, взял его в руки, сказав, что микрофон воняет и он не собирается за это платить технической команде.

"Этот микрофон воняет. А потом мы не платим подрядчику. Я прикажу не платить подрядчику, а потом они пишут историю: "Трамп не платит по счетам, он плохой парень". Хочешь увидеть, как я бью людей за кулисами? Я так злюсь. Я здесь киплю. Я отрабатываю свою задницу этим глупым микрофоном", — сказал Трамп.

В конце концов к Трампу подошел работник техслужбы и дал политику запасной беспроводной микрофон. Однако новый микрофон также не понравился кандидату в президенты.

"Этот микрофон намного тяжелее другого. Я могу делать упражнения. Я могу нарастить свои мышцы", — сказал Трамп и через некоторое время пошутил, что этим микрофоном "взорвал себе левую руку, правую руку, и я взорвал свое проклятое горло".

Это не первый случай во время избирательной кампании в США, когда митинг Трампа испытал технические проблемы. Также у кандидата от Республиканской партии были проблемы с микрофоном во время встречи с избирателями в Детройте, где он также пригрозил не платить технической компании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первые данные о явке на выборах в США могут создать проблемы для Дональда Трампа.

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