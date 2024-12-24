Хочет ли Трамп крови украинцев: о чем свидетельствуют его заявления по миру и переговорам

Позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу завершения российско-украинской войны еще формируется, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил политолог Олег Саакян.

Дональд Трамп

По его мнению, Трамп сейчас определяет пределы своих возможностей и ищет стартовые точки для дальнейших действий. Политолог предполагает, что Трамп будет держать свою позицию максимально гибкой, не фиксируя ее жестко.

"Трамп до последнего момента, я уверен в этом, не будет занимать какой-либо жесткой формы, все время будет жонглировать этими кубиками и не складывать их в какую-либо конкретную позицию. Заявления будут противоречить друг другу", — подчеркнул эксперт.

По его словам, один из принципов его подхода – ни одна договоренность не является окончательной, пока не согласовано все. Политолог подчеркнул, что такая "стратегическая неопределенность" является частью стиля Трампа, хотя его тактические действия и жизненные ценности понятны. Трамп, по его словам, стремится к прекращению боевых действий, но способ реализации этой цели еще не определен.

Саакян убежден, что мотивация Трама – это завершение войны путем прекращения боевых действий и опрокидывания проблемы в другую плоскость. Но, как это будет реализовано, еще зависит от многих факторов.

Саакян также обратил внимание на сужение "коридора возможностей" для Трампа. Влияние на его действия оказывает позиция Европы, повышение ставок со стороны России и четкие подходы Украины. По его словам, чтобы первый шаг Трампа не вызвал саботажа со стороны европейских партнеров или Украины, его команда предположительно анализирует возможные сценарии. К примеру, Кит Келлог сейчас работает над установлением контактов с Киевом и европейскими столицами.

В то же время, эксперт выделил положительные аспекты в риторике Трампа для Украины. Среди них – удовлетворительные или даже хорошие кадровые назначения, а также отсутствие риторики, которая могла бы представлять угрозу для Украины.

"Позиции, которые сейчас Трампом озвучиваются, они не несут в себе каких-либо угроз для Украины, это тоже очень показательно, что ему приходится калибровать свою риторику под американского избирателя. А он точно не видит украинской крови, он требует от России этих уступок", — подытожил политолог.

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