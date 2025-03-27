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Холодный душ для Трампа: Гренландцы нашли способ показать, как относятся к США

В Гренладндии отказываются от встречи с американской делегацией на фоне агрессивных заявлений Трампа

27 марта 2025, 15:07 comments3972
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Ткачик Олеся

Гренландская туристическая компания, которая должна была принять вторую леди США Ушу Вэнс, отменила ее визит, ссылаясь на "скрытую политическую повестку дня" администрации Дональда Трампа.

Холодный душ для Трампа: Гренландцы нашли способ показать, как относятся к США

Ди Вэнс с женой

В частности, туристическая компания Tupilak Travel, базирующаяся в Нууке, сообщила в Facebook, что консульство США обратилось к ней с просьбой организовать встречу с Ушей Венс в их сувенирном магазине. Сначала владельцы согласились, отметив, что "каждый гость в магазине – желателен".

Дело в том, что визит Уши Вэнс сначала позиционировался как семейный отдых, во время которого она должна была принять участие в ежегодной гонке на собачьих упряжках. Однако после того, как стало известно, что ее будет сопровождать советник по национальной безопасности Майк Уолц, а затем и сам вице-президент Джей Ди Вэнс, ситуация изменилась.

"Мы не можем принять эту скрытую повестку дня и не хотим становиться частью политического шоу", — заявили представители компании, официально отказавшись от организации визита.

В результате Уша и Джей Ди Вэнс вместо встреч с местными жителями отправятся на военную базу США в Питуфике на северо-западе Гренландии. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал это "удачным маневром", позволившим избежать эскалации, отметив, что американская делегация не посетит местные общины, а только свою военную базу.

В то же время премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подверг жесткой критике визит, назвав его "агрессивным" и подчеркнув, что никаких официальных или частных приглашений американской стороне не посылали. Датский премьер Мэтте Фредериксен также заявила, что такие действия США являются "неприемлемым давлением" на Гренландию и Данию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Вэнс заявил, что присоединится к жене во время визита в Гренландию, чтобы разобраться с проблемами на месте.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14541241/Greenland-savage-Usha-Vance-cancelation.html
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