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Клименко Елена
Сенатор США Линдси Грэм высказался о невозможности Соединенных Штатов оставить Украину без поддержки, выйти из миротворческих переговоров и прекратить военную помощь. По его мнению, такой шаг нанес бы серьезный удар по международной репутации Вашингтона и президента Дональда Трампа и мог бы привести к полному расшатыванию глобальной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.
Фото: из открытых источников
"Если война между Украиной и Россией закончится так, что Россия одержит победу, это повлечет за собой пожар на глобальном уровне", — подчеркнул сенатор.
Грэм подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был катастрофическим решением, которое подорвало позиции США на мировой арене и позволило России начать вторжение в Украину.
Он также предположил, что Трамп вряд ли захочет, чтобы его имя увязывалось с дипломатическим провалом такого масштаба.
Напомним, что в США встревожены из-за нереалистических условий, которые Россия выдвинула для временного прекращения огня на 30 дней. По данным ABC News, администрация Трампа может начать отступать, поскольку боевые действия в Украине и России набирают обороты.
Как уже писал портал "Комментарии", у президента США Дональда Трампа вряд ли иссякнет терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, и тот еще надолго останется для него примером для подражания.
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