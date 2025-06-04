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"Хуже Афганистана": Трампу выдвинули резкое требование в отношении Украины

Линдси Грэм объяснил, почему США не могут прекратить помощь Украине

сегодня, 00:25 comments4041
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Клименко Елена

Сенатор США Линдси Грэм высказался о невозможности Соединенных Штатов оставить Украину без поддержки, выйти из миротворческих переговоров и прекратить военную помощь. По его мнению, такой шаг нанес бы серьезный удар по международной репутации Вашингтона и президента Дональда Трампа и мог бы привести к полному расшатыванию глобальной безопасности. Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

"Хуже Афганистана": Трампу выдвинули резкое требование в отношении Украины

Фото: из открытых источников

"Если война между Украиной и Россией закончится так, что Россия одержит победу, это повлечет за собой пожар на глобальном уровне", — подчеркнул сенатор.

Грэм подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был катастрофическим решением, которое подорвало позиции США на мировой арене и позволило России начать вторжение в Украину.

"Я неоднократно говорил об этом президенту Трампу лично, а теперь говорю публично: если война завершится так, что США, словно, покинут Украину, это станет даже хуже афганского опыта и нанесет мощный удар по мировой стабильности", — заявил политик.

Он также предположил, что Трамп вряд ли захочет, чтобы его имя увязывалось с дипломатическим провалом такого масштаба.

Напомним, что в США встревожены из-за нереалистических условий, которые Россия выдвинула для временного прекращения огня на 30 дней. По данным ABC News, администрация Трампа может начать отступать, поскольку боевые действия в Украине и России набирают обороты.

Как уже писал портал "Комментарии", у президента США Дональда Трампа вряд ли иссякнет терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, и тот еще надолго останется для него примером для подражания.



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