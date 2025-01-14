Идея Байдена понравилась команде Трампа: какое послание США готовят для Кремля

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа поддержала инициативу администрации Джо Байдена по конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников администрации Байдена.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как отмечают источники, команда Байдена работает над тем, чтобы убедить европейских партнеров в необходимости перевода этих средств на специальный эскроу-счет. Доступ к этим активам будет возможен только в рамках мирного соглашения. Замороженные три года назад, после вторжения России в Украину, деньги принадлежат Центральному банку РФ. Основная часть активов хранится в европейских банках, меньшая – в американских.

Представитель администрации Байдена подчеркнул, что арест этих средств станет мощным сигналом для Москвы: "Если вы хотите вернуть свои деньги придется сесть за стол переговоров".

К консультациям вовлечена команда национальной безопасности новоизбранного президента Трампа, в том числе сенатор Марко Рубио, избранный госсекретарем, и республиканец Майк Уолц, рассматриваемый на должность советника по национальной безопасности. Представители Трампа согласны со стратегией и считают, что замороженные активы могут стать рычагом для быстрого завершения войны, которую новоизбранный президент расценивает как затянутую.

Однако европейские лидеры относятся к этой идее скептически из-за риска нарушения международного права. Как отмечает CNN, это может осложнить достижение соглашения до официального вступления Трампа в должность.

Некоторые источники предполагают, что Фридрих Мерц, лидер германской партии Христианско-демократический союз, готовящийся стать канцлером, может поддержать эту инициативу.

Вопрос конфискации российских активов планировалось обсудить на встрече Байдена с итальянскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Однако встреча была отменена из-за пожара в Лос-Анджелесе. Байден и Зеленский провели телефонный разговор в прошлую пятницу, но неизвестно, обсуждался ли этот вопрос.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что будет предусматривать план Трампа по Украине , который он объявит после инаугурации. Сразу после своей инаугурации Дональд Трамп может представить план остановки войны в Украине. При этом, как отметил в эфире Freedom директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, вероятно, что этот документ будут дорабатывать при участии Вашингтона, Киева и Москвы.

Как отметил эксперт, до сих пор неизвестно, будет ли этот план предусматривать размещение миротворцев в Украине. Хотя такую идею уже высказывать члены команды Трампа. При этом Дубовик отметил, что европейская дискуссия по поводу миротворцев выглядит обоснованной. Однако необходимо убедиться, что страны Европы готовы предоставить свои войска, если США примут соответствующее политическое решение.

