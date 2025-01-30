Идея США по установлению мира в Украине потерпит крах: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп, вероятно, стремится занять роль нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Однако переложить на Европу бремя гарантий безопасности для Украины после войны Вашингтону вряд ли удастся, сообщает издание Welt.

США и Украина

Издание отмечает, что команда Трампа ранее представила свое видение мирного соглашения, предусматривающего заморозку боевых действий вдоль линии фронта. Одним из ключевых аспектов этого плана является введение миротворцев для контроля режима прекращения огня.

Бывший аналитик НАТО Михаэль Рюле отмечает, что эта идея является едва ли не самой противоречивой частью предложения. По его расчетам, для контроля 1200-километровой линии разграничения понадобится около 50 тысяч военных, а с учетом ротации – не менее 150 тысяч.

Еще одна проблема, говорит эксперт, это полномочия миротворцев. Они должны иметь достаточно юридических прав, чтобы оперативно реагировать на возможные нарушения тишины. В то же время, стандартные миротворческие силы ООН вряд ли подходят для этой миссии, ведь, как отмечает Рюле, их часто формируют военные из стран Глобального Юга, таких как Бангладеш и Пакистан, которые не смогут эффективно действовать в случае обострения конфликта.

Таким образом, обеспечивать безопасность придется военным из западных стран. Однако без поддержки США европейские государства вряд ли согласятся взять на себя эту ответственность.

"Стратегия Вашингтона, предусматривающая роль честного посредника и возложения военного бремени на Европу, вероятнее всего, терпит крах, поскольку она противоречит реальным условиям", — заключает Рюле.

Кроме того, эксперт также убежден, что даже при активном участии США такая миссия потребует колоссальных финансовых ресурсов. В то же время, Украина, имея негативный опыт с Будапештским меморандумом, вряд ли согласится на размытые гарантии безопасности и будет настаивать на четких обязательствах со стороны Запада.

По словам Рюле, завершение войны возможно только при условии совместных усилий США и Европы, даже если на первый взгляд продолжение боевых действий кажется менее затратным, чем их прекращение.

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