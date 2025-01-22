Идите домой: Белый дом Трампа закрывает испаноязычный сайт и социальные сети

Через несколько часов после инаугурации президента Дональда Трампа новая администрация закрыла испаноязычную версию официального сайта Белого дома. Об этом сообщает журнал Time.

Скриншот сайта Белого дома

Сайт — https://www.whitehouse.gov/es/ — теперь выдает пользователям сообщение "Ошибка 404". Он также содержал кнопку "Вернуться домой", которая направляла зрителей на страницу с видеомонтажом Трампа во время его первого срока и во время кампании.

Эту фразу можно понимать и как "переход на главную страницу", и... как троллинг на государственном уровне, учитывая политику президента Трампа в отношении мигрантов из Латинской Америки

Позднее кнопка была обновлена до "Перейти на домашнюю страницу".

Испаноязычные правозащитные группы и другие выразили смущение резким изменением и разочарование тем, что некоторые назвал отсутствием усилий администрации поддерживать общение с латиноамериканским сообществом, что помогло продвинуть его на пост президента.

Испанский профиль Белого дома X, @LaCasaBlanca, и правительственная страница о репродуктивной свободе также были ликвидированы. Между тем, испанские версии других правительственных учреждений, таких как Министерство труда, юстиции и сельского хозяйства, оставались доступными для пользователей во вторник.

Отвечая на вопрос об этих изменениях, главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Гаррисон Филдс ответил во вторник, что администрация "стремится вернуть онлайн раздел веб-сайта с переводом на испанский язык".

"День второй. Мы находимся в процессе разработки, редактирования и настройки веб-сайта Белого дома. В рамках этой текущей работы некоторое архивное содержимое на сайте стало неактивным. Мы стремимся перезагрузить этот контент в сжатые сроки", — сказал он, не уточняя подробности.

Трамп удалил испанскую версию страницы в 2017 году. Тогда представители Белого дома заявили, что восстановят его. Президент Джо Байден восстановил страницу в 2021 году.

Удаление страницы совпало с волной исполнительных указов Трампа в первый день, подчеркнутым началом борьбы с нелегальной иммиграцией, что являлось одним из ключевых обещаний его кампании. В понедельник Трамп объявил национальное чрезвычайное положение на границе между США и Мексикой и объявил о планах направить американские войска для поддержки иммиграционных агентов и ограничения беженцев и предоставления убежища.

Согласно оценкам Бюро переписи населения 2023 года, около 43,4 миллиона американцев — 13,7% населения США в возрасте от 5 лет и старше — говорят дома на испанском. У США нет официального языка.

Моника Ривера, стратег по брендам и коммуникациям в Нью-Йорке пуэрториканского и кубинского происхождения, сказала, что прекращение работы посылает четкий сигнал.

"Есть 43 миллиона латиноамериканцев, которые говорят на испанском как родном языке, и отмена доступа к информации непосредственно из Белого дома проводит четкую границу относительно того, кому они служат, и, что более опасно, сигнализирует базе администрации MAGA, что мы, как латиноамериканцы," другие", "и менее значительная часть этой страны", — сказала Ривера .