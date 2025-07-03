Играя с Трампом, Путин может заиграться: в США ответили, чем закончится игра Кремля

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Лиля Воробьева
Активизация российских обстрелов по Украине — попытка Владимира Путина демонстративно показать силу и бесполезность дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада, в частности Соединенных Штатов Америки. Об этом в эфире Fox News заявил Герберт Макмастер — генерал армии США в отставке и бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017–2018 годах.
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)
По мнению Макмастера, Кремль целенаправленно пошел на масштабную эскалацию на этой неделе, нанеся самый мощный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.
Однако, по его словам, такая стратегия может иметь обратный эффект.
Комментируя потенциальную реакцию бывшего и предположительно будущего президента США Дональда Трампа, Макмастер заявил, что российский диктатор вряд ли сможет повлиять на него.
Макмастер также считает, что в случае дальнейшего провала мирных переговоров, Трамп может изменить риторику и перейти к более жесткой линии по Кремлю.
Генерал также подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления и военную активность, Путин сталкивается с глубокими экономическими трудностями.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером. Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры как с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во время выступления на предпринимательском форуме заявил сам президент России.Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия прошла сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.