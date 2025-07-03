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Играя с Трампом, Путин может заиграться: в США ответили, чем закончится игра Кремля

Иран уже проиграл в попытке показать свою силу и неуступчивость, говорит Герберт Макмастер.

3 июля 2025, 19:16
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Лиля Воробьева

Активизация российских обстрелов по Украине — попытка Владимира Путина демонстративно показать силу и бесполезность дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада, в частности Соединенных Штатов Америки. Об этом в эфире Fox News заявил Герберт Макмастер — генерал армии США в отставке и бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017–2018 годах.

Играя с Трампом, Путин может заиграться: в США ответили, чем закончится игра Кремля

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Уловки Путина" — не больше

По мнению Макмастера, Кремль целенаправленно пошел на масштабную эскалацию на этой неделе, нанеся самый мощный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Это уловка Путина. Он старается выглядеть сильным. Он сейчас все это тратит, потому что считает, что у нас нет воли поддерживать Украину", — сказал генерал.

Однако, по его словам, такая стратегия может иметь обратный эффект.

"Путин не сможет обыграть Трампа"

Комментируя потенциальную реакцию бывшего и предположительно будущего президента США Дональда Трампа, Макмастер заявил, что российский диктатор вряд ли сможет повлиять на него.

"Я не думаю, что он (Путин) может обыграть Дональда Трампа. Вы видели, что произошло с иранцами. Он дал им 60 дней, а они дали 61 – и он начал действовать", – отметил он.

Макмастер также считает, что в случае дальнейшего провала мирных переговоров, Трамп может изменить риторику и перейти к более жесткой линии по Кремлю.

"Президент Трамп приходит к выводу, что пора усилить давление на Путина, и это включает в себя поддержку украинцев", — сказал эксрадник Белого дома.

Россия — не так сильна, как кажется

Генерал также подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления и военную активность, Путин сталкивается с глубокими экономическими трудностями.

"Путин действительно переживает тяжелую экономическую ситуацию", — подчеркнул Макмастер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин анонсировал разговор с Трампом сегодня вечером. Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры как с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во время выступления на предпринимательском форуме заявил сам президент России.

Как сообщают государственные российские медиа, во время мероприятия прошла сценка с участием представительницы косметической компании, которая обратилась к Путину с просьбой помочь с выходом ее продукции на международные рынки. В ответ глава Кремля неожиданно заявил, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом в течение дня.

 



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Источник: https://www.foxnews.com/media/putins-attempt-play-trump-ukraine-fail-former-national-security-advisor-says
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