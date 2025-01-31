Или уже говорил Трамп с Путиным: что скрывают в Белом доме

Президента США Дональда Трампа спросили, общался ли он с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне. Однако его ответ – "не об этом" – лишь подпитал предположение о возможных контактах с главой Кремля. Как отметил в комментарии 24 канала американский политолог Рамиз Юнус, на борту потерпевшего крушение самолета находились не только россияне, но и граждане других государств. Соответственно США сотрудничают с представителями этих стран в расследовании трагедии.

Путин и Трамп

По словам эксперта, дипломатическое взаимодействие между Вашингтоном и Москвой продолжается через посольства и, вероятно, российская сторона принимает участие в подготовке потенциальной встречи между Трампом и Путиным.

"На этой теме не стоит спекулировать, потому что контакты на уровне президента России и президента США нет смысла скрывать. Об этом говорят все, поэтому очевидно, что звонок, а затем встреча состоятся", — подчеркнул американский политолог.

Впрочем, по его словам, конкретики пока нет, однако Трамп говорил о 100 днях, понимая сложность ситуации. Ему нужно время на подготовку и формирование повестки дня. Только после определения ключевых вопросов может состояться разговор с Путиным, уверен эксперт.

Политолог напомнил, что перед звонком Трампа Си Цзиньпина со стороны американского президента не было никакой критики в адрес Китая. Это может свидетельствовать об аналогичной подготовке к диалогу с Путиным.

"По Путину, мне кажется, идет подготовительная работа. Когда все будет налажено, мы об этом узнаем. Никакой тайны никто делать не будет", — сказал Юнус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп намекнул на то, что он мог уже разговаривать с Путиным.



