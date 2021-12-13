Илларионов: администрация Байдена пошла на принятие всех предложений, которые дал им Путин

Кардинальное изменение риторики президента РФ Владимира Путина по отношению к США говорит лишь об одном – нынешняя власть США приняла те условия, которые выдвинули в Кремле и по Украине, и по ряду других вопросов. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал российский экономист, бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов.

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, в одном из недавних своих заявлений Владимир Путин сказал, что Россия обсуждает вопросы безопасности государства со всеми своими партнёрами, со всеми, включая президента США.

"Сложно представить себе такую ситуацию. До этого момента в течение 20 с лишним лет Путин постоянно говорил – у нас только два союзника – это армия и флот. Путин говорил, что обеспечение безопасности России строится именно на изобретении нового оружия, новой техники. 20 с лишним лет говорилось, что безопасность России может быть защищена только вооруженными силами и вдруг теперь ситуация кардинально поменялась. Теперь Россия свою безопасность обсуждает с главным противником – с Соединёнными Штатами Америки", – отметил эксперт.

Андрей Илларионов считает, что такое могло произойти только потому что администрация Джо Байдена полностью пошла на принятии тех предложений, которые озвучил Владимир Путин.

"Это абсолютно новая ситуация, в которой Байден с Путиным формируют абсолютно новый пакт безопасности", – отметил Илларионов.

Он добавил, весь мир становится свидетелем ситуации, когда Соединенные Штаты оказывают предоставление безопасности не столько НАТО, не только союзникам и уж совсем не Украине, а Путину.

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