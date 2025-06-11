Илон Маск извинился перед Дональдом Трампом: что написал на этот раз

Американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети Х, что сожалеет о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, они зашли слишком далеко.

Илон Маск

Напомним, накануне Маск резко осудил законопроект Трампа о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью", потому что он резко сокращает субсидии для электромобилей. После того, как Трамп публично за это подверг критике Маска, тот заявил, что президент фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна", и призвал к его импичменту.

Также портал "Комментарии" писал , что американский миллиардер Илон Маск в соцсети X опубликовал скриншот сообщения Трампа в социальной сети Truth Social, в котором говорилось, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс "должны извиниться перед жителями города", поскольку начались столкновения, поджог автомобилей и возросшая напряженность во время демонстраций против миграционной политики Трампа.

Маск также перепостил сообщение вице-президента Джей Ди Венса, который в соцсети X написал, что Трамп "не потерпит беспорядков и насилия" и что "этот момент требует решительного лидерства". Маск сопровождал публикацию двумя эмодзи с американским флагом. Это первая публичная поддержка Трампа со стороны Маска после их конфликта. Напомним, спор возник после того, как президент США попросил миллиардера покинуть Белый дом.