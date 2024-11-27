Илон Маск критически высказался по поводу войны в Украине

Илон Маск отреагировал на сообщение, что президент США Джо Байден просит у Конгресса выделить 24 млрд. долларов на новую помощь Украине в войне против России. Миллиардер заявил, что такое решение "не нормально".

Илон Маск. Фото из открытых источников

Американский миллиардер и член новой администрации Дональда Трампа отреагировал на информацию о возможном предоставлении новой помощи от США для Украины. В соцсети X Маск оставил сообщение под новостью от Leading Report, в котором сообщалось о выделении 24 млрд долларов для Украины.

"Это не нормально", — коротко написал Илон Маск.

Пока известно, что призыв Байдена о дополнительной помощи на 24 млрд долларов будет включать 8 миллиардов на финансирование контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине, остальные 16 миллиардов должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.

Часть республиканцев традиционно против выделения средств в помощь Украине. Сам же Маск последовательно выступает за сокращение помощи Украине в войне против России и неоднократно публиковал на своей странице обидные сообщения об Украине и ее официальных лицах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского в отношении России.

Также "Комментарии" писали о том, как бывший канцлер Германии разозлила Илона Маска. Американский миллиардер отреагировал в соцсети X, где извратил имя экслидера Германии. Кроме того, это не в первый раз, когда Маск критикует немецких политиков, недавно он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "дураком".