Илон Маск может вернуть альтернативу TikTok в США

Илон Маск объявил, что Vine – платформа короткого видео – снова заработала в его социальной сети X. Эта новость произошла после продолжающегося запрета TikTok в США, что дало Маску прекрасное время, чтобы прийти и удовлетворить определенную потребность в программах для короткого видео. Об этом пишет Neowin.

Илон Маск

Если вы не помните, Vine была платформой, которая получила преданных поклонников в течение восьми лет, прежде чем внезапно прекратила работу. Он содержал шестисекундные видео, побуждающие пользователей быть креативными.

Решение Маска возродить Vine – смелый шаг, поскольку на рынке короткометражного видео доминируют TikTok и Instagram. Ранее Илон Маск поделился своим видением X — "программы для всего", которая будет включать в себя самый широкий набор сервисов, от обмена сообщениями и платежей до обмена видео и развлечений.

Однако это не первый раз, когда Илон Маск объявил о возвращении Vine. В 2022 году Маск опубликовал опрос, хотят ли пользователи возвращения Vine. Согласно предварительным отчетам, код Vine требует "много работы", чтобы возобновить работу. Но если бы сервис был перезапущен, он мог бы конкурировать с TikTok.

Маск надеется, что Vine впишется в экосистему X. В стратегическом плане подход достаточно похож на другие платформы, такие как Instagram, где обмен короткими видеороликами вмонтирован в существующие предложения с помощью таких функций, как Reels.

Напомним, что TikTok возобновляет свою работу в США после того, как Дональд Трамп заявил, что при президенте издаст указ, позволяющий программе продолжить работу.

Он закрылся поздно в субботу в преддверии крайнего срока в воскресенье, чтобы вывести своих китайских акционеров или столкнуться с запретом, но возобновил работу в воскресенье, за день до инаугурации Трампа, заявив, что получил соответствующие заверения от избранного президента.