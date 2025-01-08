Илон Маск назвал "девушкой" премьера Канады Трюдо: детали

Илон Маск продолжает атаковать лидеров мира в собственной социальной сети X. На этот раз американский миллиардер название "девчонкой" премьер-министра Канады Джастина Трюдо, отрицавшего возможность присоединения его страны к США.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на платформе X отреагировал на постоянные заявления избранного президента США Дональда Трампа, призвавшего Канаду войти в состав Соединенных Штатов.

"Нет никакого шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов", – написал Трюдо.

На это сообщение отреагировал Илон Маск, который назвал Трюдо "девчонкой".

"Девчонка, ты больше не губернатор Канады, поэтому неважно, что ты говоришь", — прокомментировал Маск.

Напомним, что после победы на выборах Дональд Трамп начал активно заявлять о возможности присоединить к США Канаду, Мексику, Гренландию и Панамский канал. В своих сообщениях Трамп критикует Канаду и Мексику из-за миграции и заявил, что они могут стать частью США, чтобы и дальше получать американские деньги. Также Трамп стал называть губернатором Джастина Трюдо, а не премьер-министром.

Одновременно с заявлениями Трампа, Илон Маск критикует мировых лидеров, в частности назвал "болваном" и "дерьмом" канцлера Германии Олафа Шольца и призвал посадить в тюрьму премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Илона Маска объяснил, как следует реагировать на скандальные заявления сына.

Также "Комментарии" писали о Трампе, опубликовавшем скандальную карту, где присоединил Канаду к Соединенным Штатам.