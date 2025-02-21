Илон Маск назвал войну в Украине самой крупной коррупционной схемой

Американский миллиардер и соратник президента США Илон Маск заявил, что люди на войне в Украине умирают из-за денег, а полномасштабное вторжение России назвал самой большой коррупционной схемой, которую когда-либо видел в своей жизни.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск выступил на ежегодной политической конференции консерваторов CPAC, где подверг критике войну в Украине.

"Сколько еще лет это должно продолжаться? Представьте, что это ваш сын или отец. За что они умирают? Линия столкновения почти не двигается уже 2 года. Зачем люди умирают в окопах?", — спросил Маск.

После этого он сам ответил на свои же вопросы, призвав остановить войну в Украине, которую назвал коррупционной схемой.

"Я скажу вам для чего: это самая большая коррупционная схема, которую я когда-либо видел в своей жизни. Невероятное количество денег идет на взятки и подкупы. Это отвратительно. Эти несчастные люди отправляются в мясорубку за деньги. Вот что на самом деле происходит. И это нужно остановить", — заявил Маск.

Дональд Трамп ранее утверждал, что США якобы выделили Украине 350 млрд долларов, однако президент Зеленский отрицал эту цифру, указав, что Киев от Вашингтона получил на самом деле около 100 млрд долларов. Илон Маск, который был назначен Трампом уменьшить государственные расходы, заявил, что значительная часть средств, выделенных для Украины, была использована в интересах американских политиков, а также обвинил в коррупции Национальный комитет Демократической партии и отдельных республиканцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Маска на переговоры США и России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Маск обвинил Зеленского в смерти журналиста Гонсало Лиры.