Илон Маск неожиданно отреагировал на убийство украинки в США

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на жестокое убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине. Богатейший человек мира обвинил американские СМИ в избирательности освещения трагедий и сравнил реакцию медиа на убийство украинки с масштабной информационной кампанией после гибели Джорджа Флойда в 2020 году.

Илон Маск отреагировал на убийство Ирины Заруцкой. Фото из открытых источников

Илон Маск в соцсети X репостнул публикацию, где отмечалось, что в базе издания Associated Press (AP) содержится более 74 тысяч упоминаний о Джордже Флойде, в то время как нет никакой новости об убитой украинке Ирине Заруцкой.

"Divide by zero ratio", — написал Маск, что дословно можно перевести, как "деление на ноль".

Таким образом, Маск указал, что "математика дала сбой" и намекнул на баланс в освещении событий в СМИ.

Кто такая Ирина Заруцкая

Ирина Заруцкая – 23-летняя украинка, которая переехала в США, спасаясь от войны России против Украины. 22 августа полиция обнаружила ее тело с многочисленными ножевыми ранениями на станции легкорельсового транспорта South End в городе Шарлотт.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний темнокожий бездомный Декарлос Браун. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. Также мужчина имеет долгую криминальную историю, в том числе кражи, угрозы и нападения на людей. По данным следствия, между Заруцкой и Брауном не было никаких предварительных конфликтов. Мотив нападения пока неизвестен.

