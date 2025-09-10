Илон Маск обещает миллион долларов на муралы для убитой украинки в США

Рубрики
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал профинансировать создание муралов в размере одного миллиона долларов в честь 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которая была жестоко убита в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина.
Маск выделит миллион долларов на муралы в память об Ирине Заруцкой
Главный исполнительный директор компании Intercom Эоган Маккейб предложил гранты в размере 10 тыс. долларов за каждый мурал в США с изображением украинки Ирины Заруцкой
На его сообщение отреагировал Илон Маск, который заявил, что выделит 1 миллион долларов на финансирование создания муралов убитой Ирины Заруцкой.
Ирина Заруцкая приехала в США, спасаясь от войны, которую Россия развязала против Украины. 22 августа ее убили в легкорельсовом поезде в Шарлотт. Подозреваемым в убийстве украинки стал 34-летний бездомный Декарлос Браун, уже имевший криминальное прошлое от краж и нападений к угрозам. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. По данным полиции, 23-летняя Заруцкая не была знакома с нападающим, а мотив преступления остается неизвестным.
