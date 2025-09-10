Илон Маск обещает миллион долларов на муралы для убитой украинки в США

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал профинансировать создание муралов в размере одного миллиона долларов в честь 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которая была жестоко убита в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Маск выделит миллион долларов на муралы в память об Ирине Заруцкой

Главный исполнительный директор компании Intercom Эоган Маккейб предложил гранты в размере 10 тыс. долларов за каждый мурал в США с изображением украинки Ирины Заруцкой

"Я предлагаю гранты на сумму 500 тысяч долларов США в виде грантов по 10 тысяч долларов США на роспись муралов с изображением лица Ирины Заруцкой в известных местах городов США", – написал Маккейб.

На его сообщение отреагировал Илон Маск, который заявил, что выделит 1 миллион долларов на финансирование создания муралов убитой Ирины Заруцкой.

"Я внесу 1 миллион долларов", — ответил Маск под сообщением Маккейба.

Убийство украинки в США

Ирина Заруцкая приехала в США, спасаясь от войны, которую Россия развязала против Украины. 22 августа ее убили в легкорельсовом поезде в Шарлотт. Подозреваемым в убийстве украинки стал 34-летний бездомный Декарлос Браун, уже имевший криминальное прошлое от краж и нападений к угрозам. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. По данным полиции, 23-летняя Заруцкая не была знакома с нападающим, а мотив преступления остается неизвестным.

