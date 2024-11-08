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Илон Маск обозвал канцлера Германии Олафа Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц "дурак", по мнению Илона Маска.

сегодня, 13:50
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Автор:
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Slava Kot

Американский миллиардер Илон Маск, ободренный победой Дональда Трампа на выборах в США, критически высказался о решении канцлера Германии Олафа Шольца и назвал его "дураком". Все из-за решения Шольца уволить министра, что привело к развалу коалиции и возможным перевыборам в Германии.

Илон Маск обозвал канцлера Германии Олафа Шольца

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск в X ответил на сообщение пользователя, который информировал о развале коалиции в Германии.

"Olaf ist ein Narr", — написал Маск на немецком, что можно перевести, как "Олаф дурак".

Когда же пользователи начали спрашивать, имеет ли он ввиду конкретно канцлера Германии Олафа Шольца, Маск ответил двумя смайликами: один из которых смеется, а на другом изображено число 100, указывая на попадание в правильный ответ.

В комментариях также спросили судьбу премьер-министра Канады Джастина Трюдо, на что Маск ответил, что "на предстоящих выборах его не будет".

Маск неоднократно критиковал Европейский Союз за решения по его бизнесу, в частности, в сфере регуляции платформы X за нарушение законов ЕС о модерации контента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему уволил министра финансов Кристиана Линднера. По его словам, Линднеру был предложен план из четырех пунктов, однако немецкий политик отказался реализовывать идею Шольца. Один из пунктов касался увеличения помощи Украине из-за возможного отказа США от поддержки Киева через заход в Белый дом Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что дочь Илона Маска выразила желание покинуть США из-за победы Трампа на выборах.



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1854558548732121169
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