Илон Маск получил необычный подарок от президента

Президент Аргентины Хавьер Милей встретился с миллиардером Илоном Маском и подарил ему бензопилу. Это символ сокращения бюджета, который ввел Милей в Аргентине, а также попытка Маска снизить расходы государственного аппарата в США.

Милей подарил Маску бензопилу. Фото: x.com/elonmusk

Аргентинский лидер Хавьер Милей, являющийся откровенным сторонником президента США Дональда Трампа, появился вместе с Маском на консервативной конференции CPAC. Во время встречи Маск получил в подарок блестящую бензопилу с выгравированным его именем на ручке и надписью вдоль лезвия "¡Viva La Libertad, carajo!" ("Да здравствует свобода, блин").

Встреча, которая длилась 45 минут, закончилась выходом Илона Маска на главную сцену конференции CPAC, где соратник Трампа начал активно размахивать подаренной бензопилой и поднимал ее над головой.

Напомним, что Маск, самый богатый человек мира и один из ближайших соратников Трампа, был назначен руководить Департаментом государственной эффективности (DOGE), который, среди прочего, должен уменьшить расходы на управление и сократить рабочие места.

Такой политики Милей придерживается с момента инаугурации в декабре 2023 года и часто появляется на предвыборных митингах с бензопилой, что символизирует сокращение бюджета. Правительство Милея массово увольняет государственных служащих, сокращает транспортные и энергетические субсидии и закрывает государственные министерства и ведомства, пытаясь вывести страну из глубочайшего финансового кризиса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск назвал войну в Украине самой крупной коррупционной схемой.

Также "Комментарии" писали о том, что в Аргентине угрожают инициировать импичмент против президента Хавьера Милея из-за скандала с криптовалютой LIBRA.