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Илон Маск попал в конфуз во время речи Трампа в Конгрессе США

Илон Маск в костюме с галстуком нарушил правила пребывания в Конгрессе.

сегодня, 14:21 comments6901
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Slava Kot

Американский миллиардер и соратник Дональда Трампа Илон Маск появился в Конгрессе во время выступления президента США. Маск показал неосведомленность с правилами, действующими в конференц-зале, и начал снимать на телефон собравшихся гостей в Конгрессе.

Илон Маск попал в конфуз во время речи Трампа в Конгрессе США

Илон Маск. Фото из открытых источников

Как сообщает британская газета Daily Mail, во время выступления Трампа в Конгресс были приглашены члены кабинета президента, включая руководителя Департамента по вопросам эффективности правительства США Илона Маска. Маск получил одно из лучших мест во время выступления Трампа и сидел рядом с новым директором ФБР Кешем Пателем и сыновьями американского президента.

Когда Маск зашел в зал, собравшиеся гости встретили его аплодисментами. Однако журналисты заметили, что миллиардер почти сразу вынул телефон и стал снимать присутствующих на видео. Его поведение быстро прекратил один из полицейских и объяснил Маску, что телефоны запрещено использовать в зале. После этого миллиардер убрал телефон и продолжил слушать речь Трампа.

Илон Маск попал в конфуз во время речи Трампа в Конгрессе США - фото 2

Saul Loeb/AFP

Британские журналисты также отметили, что Илон Маск в Конгрессе был одет в костюм с галстуком, что считается нетипичной одеждой для миллиардера. Daily Mail считает, что таким образом Маск отреагировал на критику после скандала в Белом доме между Трампом, Венсом и Зеленским.

Тогда американские репортеры спрашивали президента Украины, почему он не надел костюм на встречу с президентом США, а сам Трамп обратил внимание на одежду Зеленского сразу во время его встречи при входе в Белый дом. Однако американцы считают такую критику необоснованной, ведь Маск появлялся без костюма на высшие встречи руководства США и не получал замечаний в свою сторону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему не носит костюм.

Также "Комментарии" писали, что Маск ошибся на 8 миллиардов: найден ужасный ляп руководителя Департамента по вопросам эффективности правительства США.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14462643/elon-musk-outside-congress-trump-speech-security-phone.html
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