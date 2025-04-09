Илон Маск попросил прощения у кирпича: какая причина

В середине команды Трампа усиливается напряжение между его главным торговым советником Питером Наварро и Илоном Маском. Самый богатый человек мира решил извиниться перед кирпичом, которого сравнил с Наварро.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Питер Наварро один из основных экономических советников Трампа, убедивший его в решении ввести пошлины для всех стран, особенно в отношении Китая. Однако новые тарифы критикует Илон Маск, чья компания электроавтомобилей Tesla большую часть деталей покупает в Китае и других странах.

В одном из сообщений на платформе X Илон Маск назвал Наварро "настоящим дебилом", который "глупее мешка кирпича". Однако через некоторое время Маск опубликовал новое сообщение с извинениями, однако не перед Наварро, а перед кирпичом, которую сравнил с советником Трампа.

"Я хотел бы извиняться перед кирпичом за то, что назвал Питера Ретаррдо (извращенное имя Наварро) глупее мешка кирпича. Это было так несправедливо в отношении кирпича", — написал Маск.

Таким образом, Маск ответил на заявления Наварро, который назвал миллиардера не производителем автомобилей, а "сборщиком машин", намекнув, что большинство деталей Маск покупает за пределами США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ввел новые тарифы США через советы Питера Наварро, который использовал в своей работе несуществующего экономического эксперта Рона Варра.

Также "Комментарии" писали о младшем брате Илона Маска, который раскритиковал Трампа из-за новых пошлин. Кимбал Маск прогнозирует тяжелое будущее для американцев с сокращением рабочих мест и ростом цен на продукты и товары.