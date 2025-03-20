Илон Маск поразил заявлением: его жизнь на грани

Американский миллиардер Илон Маск, назначенный президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE), заявил, что его жизнь находится под угрозой. По словам Маска, некоторые бывшие чиновники готовы ему навредить из-за того, что он прекратил их незаконные действия.

Илон Маск. Фото: Reuters

Заявление Маска цитирует издание The Hill, ссылаясь на комментарии миллиардера телеканала Fox News.

"Когда вы забираете деньги, которые люди получили путем мошенничества, они очень возмущаются и фактически хотят убить меня за то, что я остановил их преступные схемы", — отметил гендиректор Tesla и SpaceX, занимающийся обнаружением злоупотреблений в государственных программах.

Под руководством Маска, департамент проверяет деятельность различных федеральных органов и агентств, таких как Агентство США по международному развитию (USAID) и Институт мира США. Эти проверки привели к массовым увольнениям сотрудников и задержкам в выделении средств со стороны Конгресса.

Действия DOGE вызвали острую критику демократов в Конгрессе и многочисленные юридические споры в суде.

Маск также прокомментировал недавние акты насилия против дилеров Tesla, произошедших в США и за границей. На этой неделе в Лас-Вегасе подожгли несколько автомобилей Tesla, а в Канзас-Сити были повреждены Cybertrucks на одной из дилерских площадок.

"Они хотят ударить по Tesla, потому что мы останавливаем эту коррупционную расточительность в правительстве. И я считаю, что эти люди — плохие. Плохие люди делают плохие дела", — подчеркнул Маск.

Портал "Комментарии" уже писал, что один из ведущих инвесторов Tesla Росс Гербер выступил с жесткой критикой Илона Маска, обвинив его в уничтожении репутации компании и стремительном падении продаж электромобилей. За два месяца президентства Трампа акции Tesla потеряли около 40% стоимости, поэтому Гербер призвал Маска уйти из компании.