logo

BTC/USD

91369.37

ETH/USD

3179.31

LTC/USD

96.12

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Илон Маск посмеялся со слов Зеленского: что вызвало такую реакцию у бизнесмена
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск посмеялся со слов Зеленского: что вызвало такую реакцию у бизнесмена

Илон Маск отреагировал на слова Зеленского о том, что Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с РФ

сегодня, 19:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ.

Илон Маск посмеялся со слов Зеленского: что вызвало такую реакцию у бизнесмена

Илон Маск. Фото из открытых источников

На слова Зеленского отреагировал Илон Маск, заявил о "прекрасном чувстве юмора". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пост Маск в социальной сети Х.

"Мы независимая страна, и мы, мне кажется, во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает. И это не потому, что мы такие, а потому, что мы так должны относиться к любой стране, любому народу, лидерам – уважать. Это принцип равенства, за который мы и боремся”, — заявил Зеленский.

"У него потрясающее чувство юмора", — отреагировал на это Маск и поставил смайлик.


Илон Маск посмеялся со слов Зеленского: что вызвало такую реакцию у бизнесмена - фото 2


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после избрания нового президента США появилась надежда на скорое окончание войны в Украине. Ведь одержавший победу Дональд Трамп обещал закончить войну за 24 часа и, даже, до официального вступления в должность. Однако решения, навязанные администрацией Трампа, могут привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Экс-министр прокомментировал возможную ситуацию с уменьшением или полной остановкой помощи от США и рассказал, как украинцы могут отреагировать на неприятные мирные соглашения. Узнать подробнее мнение Дмитрия Кулебы можно по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/elonmusk/status/1857811663027630158
Теги:

Новости

Все новости