Илон Маск посмеялся со слов Зеленского: что вызвало такую реакцию у бизнесмена

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ.

Илон Маск. Фото из открытых источников

На слова Зеленского отреагировал Илон Маск, заявил о "прекрасном чувстве юмора". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пост Маск в социальной сети Х.

"Мы независимая страна, и мы, мне кажется, во время этой войны наш народ и я лично в переговорах с США и Трампом и Байденом и другими европейскими лидерами доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает. И это не потому, что мы такие, а потому, что мы так должны относиться к любой стране, любому народу, лидерам – уважать. Это принцип равенства, за который мы и боремся”, — заявил Зеленский.

"У него потрясающее чувство юмора", — отреагировал на это Маск и поставил смайлик.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после избрания нового президента США появилась надежда на скорое окончание войны в Украине. Ведь одержавший победу Дональд Трамп обещал закончить войну за 24 часа и, даже, до официального вступления в должность. Однако решения, навязанные администрацией Трампа, могут привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Экс-министр прокомментировал возможную ситуацию с уменьшением или полной остановкой помощи от США и рассказал, как украинцы могут отреагировать на неприятные мирные соглашения. Узнать подробнее мнение Дмитрия Кулебы можно по ссылке.



