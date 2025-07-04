Американский миллиардер Илон Маск представил стратегию новой политической партии "Америка", если она будет создана.

Илон Маск представил стратегию новой партии "Америка", которую он хочет создать

После проведения опроса о том, следует ли в США создать партию "Америка", Илон Маск рассказал о том, как может действовать эта политическая сила.

"Один из способов реализовать эту идею — сосредоточиться на двух-трех местах в Сенате и 8–10 округах Палаты представителей. Учитывая минимальное преимущество в законодательном органе, этого будет достаточно, чтобы обеспечить решающий голос при голосовании по спорным законам и гарантировать, что они будут соответствовать настоящей воле народа", — заявил миллиардер.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Маск продолжает ссору с президентом США Дональдом Трампом из-за "Великого Прекрасного Закона". Техномиллиардер не пугает даже угрозы президента США лишить его компании государственных субсидий. Он угрожает перейти в политическое наступление. На вопрос одного из пользователей Х, желающих пожертвовать на избирательную кампанию республиканского конгрессмена Томаса Мэсси, Маск ответил: "Я".

Мэсси считается заклятым врагом Трампа внутри Республиканской партии. Он не только исключает "Великий Прекрасный Закон", но и раскритиковал военный удар по иранским ядерным объектам. В ответ Трамп назвал однопартийца "жалким неудачником" и публично изгнал его из движения MAGA — идеологического ядра поклонников Трампа. Мэсси выразил восхищение от поддержки Маска и заявил телеканалу Fox News:

"Я очень признателен Илону Маску за его финансовую поддержку, которая позволит мне продолжать выполнять свой мандат независимого голоса в Конгрессе в пользу моих избирателей".