Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Американский миллиардер Илон Маск представил стратегию новой политической партии "Америка", если она будет создана.
Илон Маск представил стратегию новой партии "Америка", которую он хочет создать
После проведения опроса о том, следует ли в США создать партию "Америка", Илон Маск рассказал о том, как может действовать эта политическая сила.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Маск продолжает ссору с президентом США Дональдом Трампом из-за "Великого Прекрасного Закона". Техномиллиардер не пугает даже угрозы президента США лишить его компании государственных субсидий. Он угрожает перейти в политическое наступление. На вопрос одного из пользователей Х, желающих пожертвовать на избирательную кампанию республиканского конгрессмена Томаса Мэсси, Маск ответил: "Я".
Мэсси считается заклятым врагом Трампа внутри Республиканской партии. Он не только исключает "Великий Прекрасный Закон", но и раскритиковал военный удар по иранским ядерным объектам. В ответ Трамп назвал однопартийца "жалким неудачником" и публично изгнал его из движения MAGA — идеологического ядра поклонников Трампа. Мэсси выразил восхищение от поддержки Маска и заявил телеканалу Fox News:
"Я очень признателен Илону Маску за его финансовую поддержку, которая позволит мне продолжать выполнять свой мандат независимого голоса в Конгрессе в пользу моих избирателей".