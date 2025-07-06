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Илон Маск раскрыл свой план захвата власти в США

Илон Маск сообщил о планах контроля Конгресса США благодаря своей политической силе "Партия Америки".

6 июля 2025, 07:27
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Slava Kot

Илон Маск официально заявил о создании новой политической партии в США под названием "Партия Америки". Предприниматель и основатель Tesla и SpaceX предложил "двухэтапный план" для контроля над частью Конгресса и заявил о необходимости разрушить нынешнюю двухпартийную систему.

Илон Маск раскрыл свой план захвата власти в США

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск свою инициативу представил 4 июля в День независимости США. Миллиардер опубликовал опрос в собственной социальной сети X, спросив у американцев, нужна ли им новая партия.

"День независимости – идеальное время, чтобы спросить, хотите ли вы независимости от двухпартийной системы! Стоит ли нам создать "Партию Америки"?", — сообщил Маск.

Опрос по партии Маска набрал более 1,2 миллиона голосов, и почти 65% пользователей поддержали идею создания новой политической силы в США.

Далее Маск объяснил свой план захвата власти. По его словам, ключевая цель "Партии Америки" состоит в получении 2-3 мест в Сенате и 8-10 в Палате представителей. По его словам, этого хватит, чтобы влиять на спорные законопроекты.

"Учитывая чрезвычайно узкие законодательные возможности, этого было бы достаточно для решающего голосования по спорным законам, гарантируя, что они служат настоящей воле народа", – заявил Маск.

Маск начал активную критику правительства США из-за нового бюджетного законопроекта, инициированного Дональдом Трампом. Документ предполагает сокращение программ социальной поддержки на фоне налоговых льгот. Маск назвал закон "отвратительной мерзостью" и публично раскритиковал поддержавших его политиков. По словам Маска, это создаст гигантский дефицит бюджета США, также он обвинил Конгресс в "доведении Америки до банкротства" и заявил, что в ноябре следующего года "мы освободим всех политиков, предавших американский народ", имея в виду следующие выборы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после угроз о депортации Маск похвалил Трампа.

Также "Комментарии" писали, может ли Трамп действительно депортировать Илона Маска из США.



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1941584569523732930
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