Илон Маск раскрыл свой план захвата власти в США

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Slava Kot
Илон Маск официально заявил о создании новой политической партии в США под названием "Партия Америки". Предприниматель и основатель Tesla и SpaceX предложил "двухэтапный план" для контроля над частью Конгресса и заявил о необходимости разрушить нынешнюю двухпартийную систему.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Илон Маск свою инициативу представил 4 июля в День независимости США. Миллиардер опубликовал опрос в собственной социальной сети X, спросив у американцев, нужна ли им новая партия.
Опрос по партии Маска набрал более 1,2 миллиона голосов, и почти 65% пользователей поддержали идею создания новой политической силы в США.
Далее Маск объяснил свой план захвата власти. По его словам, ключевая цель "Партии Америки" состоит в получении 2-3 мест в Сенате и 8-10 в Палате представителей. По его словам, этого хватит, чтобы влиять на спорные законопроекты.
Маск начал активную критику правительства США из-за нового бюджетного законопроекта, инициированного Дональдом Трампом. Документ предполагает сокращение программ социальной поддержки на фоне налоговых льгот. Маск назвал закон "отвратительной мерзостью" и публично раскритиковал поддержавших его политиков. По словам Маска, это создаст гигантский дефицит бюджета США, также он обвинил Конгресс в "доведении Америки до банкротства" и заявил, что в ноябре следующего года "мы освободим всех политиков, предавших американский народ", имея в виду следующие выборы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после угроз о депортации Маск похвалил Трампа.
Также "Комментарии" писали, может ли Трамп действительно депортировать Илона Маска из США.