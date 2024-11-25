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Илон Маск разгромил F-35: "Лайновый дизайн" и миллиарды на ветер

В своем аккаунте в соцсети X Маск не только раскритиковал самолет, но и намекнул, что будущее военной авиации принадлежит беспилотникам

сегодня, 14:56
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Черновалова Кристина

Илон Маск, известный предприниматель и глава компании SpaceX, в своем аккаунте в соцсети X высказался об одном из самых дорогих американских военных проектов – истребителе F-35. По его словам, эти самолеты – пережиток прошлого, и им на смену должны прийти беспилотные системы.

Илон Маск разгромил F-35: "Лайновый дизайн" и миллиарды на ветер

Илон Маск раскритиковал F-35

Все началось с видео, которое Маск поделился в своем профиле. На нем был виден слаженный полет роя беспилотников. Подпись к видео была провокационной: "Между тем некоторые идиоты все еще строят пилотируемые истребители, такие как F-35".

Смелое сравнение вызвало волну комментариев. Когда один из пользователей попытался защитить F-35, Маск ответил еще более резко, заявив, что самолет имеет "лайновый дизайн".

Илон Маск разгромил F-35: ”Лайновый дизайн” и миллиарды на ветер - фото 2

Стоит отметить, что Маск не в первый раз критикует этот проект. Еще в 2020 году он заявлял, что будущее военной авиации – за беспилотными истребителями, управляемыми дистанционно, но способными автономно выполнять маневры. По его мнению, пилотируемые самолеты, даже такие современные как F-35, просто не смогут конкурировать с такими технологиями.

"Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но с его маневрами, дополненными автономией. У F-35 не будет никаких шансов против него", — писал Маск в 2020 году.

Читайте на портале "Комментарии" — Илон Маск не останавливается от критики политиков и на этот раз под прицелом американского миллиардера оказалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Маск перекурил ее имя и назвал немецкий лидер "Анджелой Меркин". Причиной столь резкой реакции стала публичная критика Меркель в адрес Маска и ее обеспокоенность победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.



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