Илон Маск разгромил F-35: "Лайновый дизайн" и миллиарды на ветер

Илон Маск, известный предприниматель и глава компании SpaceX, в своем аккаунте в соцсети X высказался об одном из самых дорогих американских военных проектов – истребителе F-35. По его словам, эти самолеты – пережиток прошлого, и им на смену должны прийти беспилотные системы.

Илон Маск раскритиковал F-35

Все началось с видео, которое Маск поделился в своем профиле. На нем был виден слаженный полет роя беспилотников. Подпись к видео была провокационной: "Между тем некоторые идиоты все еще строят пилотируемые истребители, такие как F-35".

Смелое сравнение вызвало волну комментариев. Когда один из пользователей попытался защитить F-35, Маск ответил еще более резко, заявив, что самолет имеет "лайновый дизайн".

Стоит отметить, что Маск не в первый раз критикует этот проект. Еще в 2020 году он заявлял, что будущее военной авиации – за беспилотными истребителями, управляемыми дистанционно, но способными автономно выполнять маневры. По его мнению, пилотируемые самолеты, даже такие современные как F-35, просто не смогут конкурировать с такими технологиями.

"Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но с его маневрами, дополненными автономией. У F-35 не будет никаких шансов против него", — писал Маск в 2020 году.

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