Илон Маск с сыром на голове раздал миллионы долларов

Илон Маск снова привлек внимание общественности, появившись на мероприятии в Висконсине в шляпе в виде сыра. Кроме того, он решил подарить миллион долларов двум избирателям, поддерживающим Дональда Трампа. Это вызвало шквал критики и юридический иск.

Сырноголовый Илон Маск. Фото: Robin LEGRAND/AFP

30 марта американский бизнесмен, владелец Tesla и X Илон Маск выступил в штате Висконсине, известном своими традициями сыроделия и футбольной командой Green Bay Packers. Чтобы подчеркнуть местный колорит, он предстал перед толпой в шляпе, стилизованной под кусок сыра.

Главная же интрига произошедшего была не в необычном аксессуаре, а в том, что Маск публично раздал два чека по одному миллиону долларов избирателям-республиканцам, участвовавшим в кампаниях в поддержку Трампа.

"Эти люди представляют петицию против судей-активистов", — пояснил Маск, отмечая, что его цель, это якобы борьба с политизированными судьями.

Щедрость Маска вызвала неоднозначную реакцию. Генеральный прокурор Висконсина подал иск, поскольку пожертвования такого масштаба перед выборами в Верховный суд штата могут нарушать избирательное законодательство. Однако эти иски были отклонены.

В своем выступлении Маск поддержал Брэда Шимеля, кандидата от республиканцев, баллотировавшегося на место в Верховном суде. Кроме Маска его поддерживает Дональд Трамп и крупные доноры-консерваторы. Кампания в поддержку Шимеля уже собрала более 20 миллионов долларов.

Выборы в Верховный суд Висконсина имеют большое значение. Этот суд будет решать острые вопросы как права на аборты, изменения в избирательных округах, власть профсоюзов и правила голосования. Его решения могут повлиять не только на выборы 2026 года, но и президентские выборы 2028 года. Именно Висконсин является одним из так называемых шатких штатов, которые могут определить результат предстоящих выборов в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какое слово Трамп говорит чаще всего после того, как стал президентом США.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск назвал трех самых умных людей в мире. В его списке нет Трампа.