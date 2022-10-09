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Илон Маск сделал новое заявление о вероятности ядерной войны: подробности

Илон Маск считает, что вероятность ядерной войны стремительно растет

сегодня, 23:13
Автор:

Лиля Воробьева
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Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск сделал новое заявление. По его мнению, риски ядерного конфликта увеличиваются. Такое заявление Маск сделал в своем Twitter.

Илон Маск сделал новое заявление о вероятности ядерной войны: подробности

Илон Маск (фото из открытых источников)

"Вероятность ядерной войны стремительно растет", — написал Маск, отвечая одному из пользователей соцсети, размышлявшему о шансах неизбежной глобальной ядерной войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что основатель Tesla рассказал, зачем Путину понадобилась аннексия Украины. Основатель SpaceX и Tesla миллиардер Илон Маск продолжает издавать из себя великого геополитика, публично размышляя о войне в Украине. Так он предположил, что большинство украинцев действительно хотят оставаться гражданами Украины, но в некоторых восточных регионах большинство населения составляют "россияне" и они предпочитают Россию. Об этом Маск высказался опять же в Twitter, вступив в дискуссию с сенатором США Линдси Грэмом и другими.  

Также "Комментарии" информировали о том, что почему появились скандальные твиты владельца Tesla. Маск создал 3 октября опрос в Twitter, посвященный войне России против Украины. В одном он предложил свою формулу мира, согласно которой Крым должен быть российским, Украина – нейтральная территория, а на оккупированных и недавно аннексированных территориях следует провести референдумы под наблюдением ООН. Во втором поинтересовался, следует ли "людям Донбасса и Крыма" самим решать, с кем они хотят быть — с Украиной или с РФ. Аргументировал такой подход тем, что население России превосходит украинцев втрое, поэтому победа Украины в полномасштабной войне маловероятна. Поэтому стоит позаботиться о народе – и искать мира любой ценой. Председатель правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес не разделяет возмущение, которое мы видим сейчас в украинском сегменте соцсетей на твите Илона Маска.


 



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1579099787864903680
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