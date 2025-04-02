Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа

Либеральная судья Сюзан Кроуфорд победила на выборах в Верховный суд штата Висконсин, несмотря на рекордную финансовую поддержку консерватора Брэда Шимела со стороны Илона Маска. Соратник президента США и самый богатый человек мира Маск считает, что эта ситуация может изменить баланс сил в США и спровоцировать импичмент Трампа.

Дональд Трамп. Фото: CNN

Илон Маск, активно поддерживавший Шимела, назвал результаты голосования "тревожным сигналом" для Республиканской партии. По его словам, это поражение может привести к потере контроля республиканцев над Палатой представителей, что откроет путь для попыток объявить импичмент Дональду Трампу.

"Если вы потеряете контроль над Палатой представителей, будут непрерывные слушания по импичменту. Будут непрерывные слушания и вызовы в суд", — сказал Маск.

Илон Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Шимела беспрецедентные 25 миллионов долларов. Кроме финансовой поддержки, он лично приезжал в Висконсин, где с сыром на голове проводил встречи с избирателями и раздавал по миллиону долларов двум случайным митингующим.

Несмотря на эти усилия, либеральный судья Сюзан Кроуфорд получил 55% голосов, тогда как ее оппонент Брэд Шимел — 45%. Ее победа укрепляет позиции демократов в Верховном суде Висконсина, что может повлиять на будущие решения по избирательным правам, абортам и перераспределению округов.

Брэд Шимел на платформе X отреагировал на результаты выборов, где заявил о "вечной афере левых – коррупции в судебной системе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о конгрессмене Эле Грине, который заявил, что работает над импичментом Трампа. По его словам, "этот президент непригоден".

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о предстоящем увольнении Илона Маска.