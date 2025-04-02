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Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа

Илон Маск прогнозирует, что в США могут начаться слушания по импичменту Трампа.

сегодня, 10:20 comments1938
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Slava Kot

Либеральная судья Сюзан Кроуфорд победила на выборах в Верховный суд штата Висконсин, несмотря на рекордную финансовую поддержку консерватора Брэда Шимела со стороны Илона Маска. Соратник президента США и самый богатый человек мира Маск считает, что эта ситуация может изменить баланс сил в США и спровоцировать импичмент Трампа.

Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа

Дональд Трамп. Фото: CNN

Илон Маск, активно поддерживавший Шимела, назвал результаты голосования "тревожным сигналом" для Республиканской партии. По его словам, это поражение может привести к потере контроля республиканцев над Палатой представителей, что откроет путь для попыток объявить импичмент Дональду Трампу.

"Если вы потеряете контроль над Палатой представителей, будут непрерывные слушания по импичменту. Будут непрерывные слушания и вызовы в суд", — сказал Маск.

Илон Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Шимела беспрецедентные 25 миллионов долларов. Кроме финансовой поддержки, он лично приезжал в Висконсин, где с сыром на голове проводил встречи с избирателями и раздавал по миллиону долларов двум случайным митингующим.

Несмотря на эти усилия, либеральный судья Сюзан Кроуфорд получил 55% голосов, тогда как ее оппонент Брэд Шимел — 45%. Ее победа укрепляет позиции демократов в Верховном суде Висконсина, что может повлиять на будущие решения по избирательным правам, абортам и перераспределению округов.

Брэд Шимел на платформе X отреагировал на результаты выборов, где заявил о "вечной афере левых – коррупции в судебной системе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о конгрессмене Эле Грине, который заявил, что работает над импичментом Трампа. По его словам, "этот президент непригоден".

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о предстоящем увольнении Илона Маска.



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Источник: https://www.ft.com/content/2c3fda08-90eb-4aa0-bd81-a5cdda2046e5
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