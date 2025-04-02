Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа

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Slava Kot
Либеральная судья Сюзан Кроуфорд победила на выборах в Верховный суд штата Висконсин, несмотря на рекордную финансовую поддержку консерватора Брэда Шимела со стороны Илона Маска. Соратник президента США и самый богатый человек мира Маск считает, что эта ситуация может изменить баланс сил в США и спровоцировать импичмент Трампа.
Дональд Трамп. Фото: CNN
Илон Маск, активно поддерживавший Шимела, назвал результаты голосования "тревожным сигналом" для Республиканской партии. По его словам, это поражение может привести к потере контроля республиканцев над Палатой представителей, что откроет путь для попыток объявить импичмент Дональду Трампу.
Илон Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Шимела беспрецедентные 25 миллионов долларов. Кроме финансовой поддержки, он лично приезжал в Висконсин, где с сыром на голове проводил встречи с избирателями и раздавал по миллиону долларов двум случайным митингующим.
Несмотря на эти усилия, либеральный судья Сюзан Кроуфорд получил 55% голосов, тогда как ее оппонент Брэд Шимел — 45%. Ее победа укрепляет позиции демократов в Верховном суде Висконсина, что может повлиять на будущие решения по избирательным правам, абортам и перераспределению округов.
Брэд Шимел на платформе X отреагировал на результаты выборов, где заявил о "вечной афере левых – коррупции в судебной системе".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о конгрессмене Эле Грине, который заявил, что работает над импичментом Трампа. По его словам, "этот президент непригоден".
Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о предстоящем увольнении Илона Маска.
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