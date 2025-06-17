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Илон Маск сделал тест на наркотики: что показали результаты

Илон Маск показал результаты теста на наркотики

сегодня, 14:17
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Недилько Ксения

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X опубликовал сообщение с результатами анализа на содержание наркотических веществ в крови, которое якобы сам Маск сдал 11 июня. Анализ был проведен на все типы наркотиков, включая опиоиды, стимуляторы, галлюциногены, каннабиноиды и тяжелые наркотические вещества. Напротив каждого названия вещества стоял результат – "отрицательно".

Илон Маск сделал тест на наркотики: что показали результаты

Илон Маск

Сообщение сам Илон Маск подписал кратко: " lol ", который из сленга расшифровывается как "laughing out loud", то есть "смеюсь вслух".

Илон Маск сделал тест на наркотики: что показали результаты - фото 2
Илон Маск сделал тест на наркотики: что показали результаты - фото 3

Отметим, что ранее Илона Маска неоднократно подозревали в употреблении наркотических веществ и том, что он в таком виде появляется на публике, из-за его не всегда адекватного поведения. На официальных мероприятиях камеры его ловили на том, что он может странно водить глазами, головой, двигаться так, что напоминает поведение человека, который "под кайфом".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2024 году Илон Маск, известный предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, оказался в центре внимания из-за сообщения о якобы злоупотреблении наркотическими веществами. Согласно информации, обнародованной The Wall Street Journal, Маск регулярно употреблял кетамин, экстази, ЛСД, кокаин и псилоцибиновые грибы. Причем он якобы делал это часто во время частных вечеринок, где гости подписывали соглашения о неразглашении или сдавали свои телефоны.

Источники, близкие к Маске, утверждают, что его употребление наркотиков постоянно, особенно потребление кетамина. Отмечается, что сам Маск заявляет, что имеет рецепт кетамина для лечения депрессии. Однако сообщается, что он употреблял кетамин часто, иногда ежедневно, и сочетал его с другими психотропными веществами.



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