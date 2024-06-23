Илон Маск снова тайно стал отцом: сколько у миллиардера теперь детей

Американский миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, стал отцом двенадцатого ребенка. Об этом сообщило издание Bloomberg. Ребенок родился в начале 2024 года, но эта информация держалась в тайне. Матерью новорожденного стала Шивон Зилис, директор из специальных проектов в одной из компаний Маска. Информация о полу и имени ребенка пока не разглашается.

Илон Маск (фото из открытых источников)

Это не первый общий ребенок Маска и Зилис. В общей сложности у Маска десять признанных биологических детей от трех разных женщин. Первой женой Маска была Джастин, родившая ему пятерых сыновей. Позже у Маска был роман с канадской певицей Граймс, от которой у него родились сын XÆA-Xii (читается как "экс Эш Эй-Твелв") и дочь Экса Дарк Сидерель. В 2021 году стало известно о рождении двойни от канадской певицы Клэр Буше.

В прошлом году появилась информация о рождении десятого ребенка Маска, которую назвали Техно Механикусом, и говорили, что для этого было использовано суррогатное материнство.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск сделал прогноз о конце эры мобильных телефонов. Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что в будущем исчезнут все мобильные телефоны. По словам Маска, их заменят мозговые импланты подобные тем, которые создает его компания Neuralink.

Илон Маск прокомментировал сообщение пользователя соцсети X, которое спросило, согласны ли люди устанавливать себе чипы в мозг, которые будут помогать силой мысли управлять мобильным телефоном. Американский миллиардер указал, что видит будущее без мобильных телефонов, которые будут заменены имплантами в голове людей.

