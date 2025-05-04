Илон Маск создал собственный город в США: что известно о Starbase

В южном Техасе официально появился новый город Starbase (Звездная База), основанный миллиардером Илоном Маском. Его создание стало возможным после голосования 3 мая, в котором подавляющее большинство участников поддержало идею превращения части территории вокруг базы SpaceX в новый город в США.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Город Starbase возник вокруг стартовой площадки SpaceX у побережья Мексиканского залива, вблизи границы с Мексикой. Идею создания такого поселения Маск впервые озвучил еще в 2021 году, а документы на регистрацию были представлены в конце прошлого года.

По результатам голосования, которое должно было определить судьбу города Starbase, 218 голосов было "за". Только 6 человек проголосовали против.

После оглашения результатов голосования Илон Маск опубликовал короткое сообщение в соцсети X:

"Starbase, Техас, теперь настоящий город!", – написал Маск.

Вскоре после голосования на платформе X была создана учетная запись нового города, где появилось первое сообщение.

"Став городом, мы поможем нам продолжать строить лучшее возможное сообщество для мужчин и женщин, строящих будущее место человечества в космосе", – говорится в сообщении города Starbase.

Новый город Starbase в США

Starbase отличается от обычного американского города тем, что он практически является технологической колонией SpaceX. Город Илона Маска занимает площадь около 4 квадратных километров и имеет около 3,5 тысячи рабочих. Здесь расположена критически важная инфраструктура для запусков ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск прямо выступил против идеи Трампа.

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