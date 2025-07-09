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Илон Маск угрожает Трампу из-за "Списка Эпштейна": обещает разоблачить секрет президента

Илон Маск критикует Дональда Трампа за бездействие по делу Джеффри Эпштейна.

9 июля 2025, 09:40
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Автор:
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Slava Kot

Илон Маск угрожает Трампу из-за "Списка Эпштейна": обещает разоблачить секрет президента

Илон Маск. Фото из открытых источников

Илон Маск продолжает открыто критиковать президента США Дональда Трампа за молчание по делу Джеффри Эпштейна. Миллиардер пообещал сделать рассекречивание информации о "Списке Эпштейна" одним из приоритетов своей "Партии Америки".

На платформе X Илон Маск выразил сомнения, можно ли доверять Дональду Трампу и вспомнил скандал связанный с Эпштейном.

"Как можно ожидать, что люди будут доверять Трампу, если он не обнародует файлы Эпштейна?" – написал Маск.

Позже миллиардер опубликовал изображение с надписью "Официальный счетчик арестов педофила Джеффри Эпштейна: 0000" и добавил к нему саркастическую подпись: "Который час? О, смотри, опять никого не арестовали".

Маск и дальше продолжил свою критику, в частности в ответ на запрос пользователя о том, возьмет созданная политическая сила "Партия Америки" за приоритет раскрытия дела Эпштейна, миллиардер ответил символом "100", согласившись разрыть секретные документы. 

Эти заявления появились после того, как Минюст США и ФБР признали, что не существует "Списка Эпштейна", которым он мог шантажировать Трампа.

Джеффри Эпштейн – это финансист, который в 2019 году умер в камере предварительного заключения в Нью-Йорке, ожидая суда по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Волна интереса к делу усилилась после того, как 19 декабря 2023 года судья Лоретта Преска позволила рассекретить около тысячи страниц документов, идентифицирующих около 200 человек, связанных с Эпштейном. Среди имен, фигурирующих в этих материалах, были Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, Билл Гейтс, Майкл Джексон, Дэвид Копперфилд и Стивен Гокинг. Эти документы получили название "Список Эпштейна".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск раскрыл свой план захвата власти в США благодаря "Партии Америки".

Также "Комментарии" писали, что Трамп подверг критике Маска за создание собственной партии.



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