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Главная Новости Мир США Илон Маск установил абсолютный рекорд в истории человечества: такого не делал никто
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Илон Маск установил абсолютный рекорд в истории человечества: такого не делал никто

Это исторический рекорд

сегодня, 11:17
Автор:

Гриниченко Дима

Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска установила абсолютный рекорд в человеческой истории. С космодрома в штате Флорида были одновременно запущены 143 космических спутника, которые доставила ракета Falcon 9, об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте компании.

Илон Маск установил абсолютный рекорд в истории человечества: такого не делал никто

Илон Маск. Фото: REUTERS

Это событие является историческим, ведь ракета доставит на орбиту рекордное количество спутников Starlink за один полет. Запуск произвели в 8:30 утра по местному времени с космодрома во Флориде на Восточном побережье США.

Starlink является проектом Маска по запуску сетки орбитальных спутников, которые обеспечат планету дешевым и высокоскоростным интернетом.

Федеральная комиссия по связи в США дала разрешение компании Маска на запуск 12 тысяч спутников подобного типа, который создадут масштабную сеть для обеспечения всех жителей Земли полным доступом к интернету в любой точке планеты. 

Все спутники должны быть выведены на орбиту Земли после 2021 года, а общая сумма инвестиций в проект составляет около 10 миллиардов долларов. 

На сегодняшний день на орбите Земли уже находятся более 1 тысячи спутников, которые доставили за 16 миссий Starlink.

В начале 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком на Земле, он обогнал лидера списка и владельца компании Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска оценили в 188,5 миллиарда долларов.

Маск заявлял, что готов продать все свое имущество ради того, чтобы построить человеческую колонию на Марсе.

https://www.youtube.com/watch?v=4hhj_Y3B54M&feature=emb_logo

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов.

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Источник: https://twitter.com/SpaceX/status/1353353558863736834
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