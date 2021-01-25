Илон Маск установил абсолютный рекорд в истории человечества: такого не делал никто

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Гриниченко Дима
Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска установила абсолютный рекорд в человеческой истории. С космодрома в штате Флорида были одновременно запущены 143 космических спутника, которые доставила ракета Falcon 9, об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте компании.
Илон Маск. Фото: REUTERS
Это событие является историческим, ведь ракета доставит на орбиту рекордное количество спутников Starlink за один полет. Запуск произвели в 8:30 утра по местному времени с космодрома во Флориде на Восточном побережье США.
Starlink является проектом Маска по запуску сетки орбитальных спутников, которые обеспечат планету дешевым и высокоскоростным интернетом.
Федеральная комиссия по связи в США дала разрешение компании Маска на запуск 12 тысяч спутников подобного типа, который создадут масштабную сеть для обеспечения всех жителей Земли полным доступом к интернету в любой точке планеты.
Все спутники должны быть выведены на орбиту Земли после 2021 года, а общая сумма инвестиций в проект составляет около 10 миллиардов долларов.
На сегодняшний день на орбите Земли уже находятся более 1 тысячи спутников, которые доставили за 16 миссий Starlink.
В начале 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком на Земле, он обогнал лидера списка и владельца компании Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска оценили в 188,5 миллиарда долларов.
Маск заявлял, что готов продать все свое имущество ради того, чтобы построить человеческую колонию на Марсе.
https://www.youtube.com/watch?v=4hhj_Y3B54M&feature=emb_logo
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов.
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