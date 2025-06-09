Илон Маск впервые выступил в поддержку Трампа: что сделал

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X опубликовал скриншот сообщения Трампа в социальной сети Truth Social, в котором говорилось, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс "должны извиниться перед жителями города", поскольку начались столкновения, подверглись автомобили и возросла напряженность во время демонстраций против миграционной политики Трампа.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Маск также перепостил сообщение вице-президента Джей Ди Венса, который в соцсети X написал, что Трамп "не потерпит беспорядков и насилия" и что "этот момент требует решительного лидерства". Маск сопроводил публикацию двумя эмодзи с американским флагом.

Это первая публичная поддержка Трампа со стороны Маска после их конфликта. Напомним, спор возник после того, как президент США попросил миллиардера покинуть Белый дом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что это будет иметь "серьезные последствия", если технологический магнат Илон Маск будет финансировать кандидатов от Демократической партии, чтобы они баллотировались против республиканцев, проголосующих за масштабный законопроект Республиканской партии о бюджете.

"Если он это сделает, ему придется расплатиться за последствия", – сказал Трамп NBC News в телефонном интервью, но отказался сообщить, какими будут эти последствия.

"Ему придется понести очень серьезные последствия, если он это сделает", – добавил он.

Президент также заявил, что не желает возобновлять свои отношения с Маском после того, как вражда между ними возникла на публичном обсуждении в начале этой недели. "Нет", — ответил Трамп, когда его спросили, есть ли у него какое-то желание это сделать.