Илон Маск высмеял заявления Трампа о "мистификации" по делу Эпштейна

Илон Маск публично раскритиковал Дональда Трампа за его заявления по делу Джеффри Эпштейна, обвинив президента США в попытке замолчать важные документы. По словам Маска, необходимо обнародовать документы, чтобы показать, где был обман.

Илон Маск. Фото из открытых источников

После заявления генпрокурорки США Пэм Бонди, что следствие не смогло выявить доказательства существования "списка Эпштейна" в США, призвали Трампа открыть дело для общественности. Однако президент США назвал файлы Эпштейна "мистификацией" заявив, что у страны есть другие проблемы. Кроме того, Трамп назвал любого, кто просит раскрыть больше это дело "глупыми" людьми.

Илон Маск в своей соцсети X подверг критике такое заявление Трампа.

"Ого, удивительно, что Эпштейн убил себя, а Гислен (Максвелл) находится в федеральной тюрьме за мистификацию", — написал Маск.

Маск также призвал Трампа быть открытым и просто обнародовать документы, связанные с расследованием.

"Он должен просто обнародовать файлы и указать, какая их часть мистификация", — добавил Маск.

Джеффри Эпштейн – финансист и осужденный сексуальный преступник, который был найден мертвым в своей тюремной камере в 2019 году. Его смерть официально признали самоубийством, однако многие до сих пор считают ее подозрительной. Его соратница Гислен Максвелл отбывает наказание после того, как была осуждена за содействие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разочарован своими поклонниками.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск пригрозил Трампу из-за "списка Эпштейна". Кроме того, Маск ранее сообщал, что Трамп якобы может фигурировать в деле в отношении Эпштейна.