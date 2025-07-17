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Илон Маск высмеял заявления Трампа о "мистификации" по делу Эпштейна

Илон Маск ответил на заявление Трампа о "мистификации" по делу Эпштейна и призвал обнародовать все документы.

17 июля 2025, 15:15
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Slava Kot

Илон Маск публично раскритиковал Дональда Трампа за его заявления по делу Джеффри Эпштейна, обвинив президента США в попытке замолчать важные документы. По словам Маска, необходимо обнародовать документы, чтобы показать, где был обман.

Илон Маск высмеял заявления Трампа о "мистификации" по делу Эпштейна

Илон Маск. Фото из открытых источников

После заявления генпрокурорки США Пэм Бонди, что следствие не смогло выявить доказательства существования "списка Эпштейна" в США, призвали Трампа открыть дело для общественности. Однако президент США назвал файлы Эпштейна "мистификацией" заявив, что у страны есть другие проблемы. Кроме того, Трамп назвал любого, кто просит раскрыть больше это дело "глупыми" людьми.

Илон Маск в своей соцсети X подверг критике такое заявление Трампа.

"Ого, удивительно, что Эпштейн убил себя, а Гислен (Максвелл) находится в федеральной тюрьме за мистификацию", — написал Маск.

Маск также призвал Трампа быть открытым и просто обнародовать документы, связанные с расследованием.

"Он должен просто обнародовать файлы и указать, какая их часть мистификация", — добавил Маск.

Джеффри Эпштейн – финансист и осужденный сексуальный преступник, который был найден мертвым в своей тюремной камере в 2019 году. Его смерть официально признали самоубийством, однако многие до сих пор считают ее подозрительной. Его соратница Гислен Максвелл отбывает наказание после того, как была осуждена за содействие в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разочарован своими поклонниками.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск пригрозил Трампу из-за "списка Эпштейна". Кроме того, Маск ранее сообщал, что Трамп якобы может фигурировать в деле в отношении Эпштейна.



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Источник: https://x.com/elonmusk/status/1945549669062385874
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