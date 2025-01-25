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Илону Маску в Белом доме указали на его место

Сьюзи Уайлс не позволила Илону Маску получить кабинет рядом с Дональдом Трампом.

25 января 2025, 21:30
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп приказал главе администрации Белого дома Сьюзи Уайлс создать планы по сдерживанию политического влияния американского миллиардера Илона Маска. Одним из первых решений Уайлс стал запрет предоставить Маску офис в Белом доме.

Илону Маску в Белом доме указали на его место

Илон Маск. Фото из открытых источников

Как сообщает Daily Mail, Илон Маск настаивал на личном кабинете в Белом доме рядом с Овальным кабинетом президента Трампа. Однако Сьюзи Уайлс резко ему отказала и заявила, что команда Департамента по вопросам эффективности правительства (DOGE) во главе с Маском будет работать через дорогу от Белого дома в здании Эйзенхауэра. Кроме того, главный администратор DOGE должен отчитываться перед Уэйлс.

"Я не уважаю людей, которые хотят работать соло или быть звездой. Мы с моей командой не будем терпеть злословия, неуместных сомнений или драмы. Это контрпродуктивно для миссии", — сказала Уайлс за две недели до вступления в должность в Белом доме.

СМИ много говорили, что Маск имеет статус "первого друга" Трампа, поскольку часто находится в Овальном кабинете, когда Трамп подписывает законопроекты. Однако он также стал легкой мишенью демократов, которые называют Маска "сопрезидентом", что могло вызвать недовольство Трампа миллиардером, пытающимся усилить свое политическое влияние.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский поблагодарил Илона Маска и заявил, что миллиардер "реально помог" в начале войны интернет-терминалами Starlink.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, сколько еще времени президент США Дональд Трамп будет терпеть возле себя Илона Маска.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14323973/amp/Donald-Trump-Susie-Wiles-chief-staff-takedown-Elon-Musk.html
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