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Импичмент Трампа: какое решение должен принять Конгресс до конца недели

Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет Дональда Трампа, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и "тирании"

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Конгрессменам предстоит сделать сложный выбором накануне ключевого голосования за законопроект об импичменте президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".

Импичмент Трампа: какое решение должен принять Конгресс до конца недели

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар во вторник, 13 мая, инициировал процедуру, которая запускает отсчет времени для рассмотрения Палатой представителей семи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Предложение обязывает Палату представителей определиться по этой теме до конца текущей недели, если документ не будет отозван. Ожидается, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса США либо поддержит, либо отклонит резолюцию, что, скорее всего, создаст политические трудности для демократов, часть из которых не заинтересована в открытом голосовании по этому вопросу.

Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет главу Белого дома, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и "тирании". Часть обвинений касается использования административного ресурса, в частности деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), а также вопросов, связанных с личными финансами президента и получением вознаграждений.

В интервью "Axios" в Капитолии Танедар отметил, что имел "определенную коммуникацию" с руководством Демократической партии, но добавил, что не согласовывал с ним свои действия. По его словам, он "не спрашивал разрешения, а просто общался".

"Президент Трамп проводил неконституционную деятельность. Он совершил преступления, подлежащие импичменту, и я обязан был выполнить свой конституционный долг", — подчеркнул конгрессмен.

Читайте также на портале "Комментарии" — советники президента Дональда Трампа всерьез рассматривают вероятность того, что ему снова объявят импичмент, если в следующем году Демократическая партия вновь может взять большинство в Палате представителей возьмут демократы. Об этом говорится в публикации Axios.

Исследователь общественного мнения Джон Маклафлин не сомневается, что вопрос импичмента будет вновь стоять на повестке дня.




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Источник: https://www.axios.com/2025/05/13/trump-impeachment-house-democrat-vote-thanedar
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