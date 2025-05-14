Импичмент Трампа: какое решение должен принять Конгресс до конца недели

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Кравцев Сергей
Конгрессменам предстоит сделать сложный выбором накануне ключевого голосования за законопроект об импичменте президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар во вторник, 13 мая, инициировал процедуру, которая запускает отсчет времени для рассмотрения Палатой представителей семи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Предложение обязывает Палату представителей определиться по этой теме до конца текущей недели, если документ не будет отозван. Ожидается, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса США либо поддержит, либо отклонит резолюцию, что, скорее всего, создаст политические трудности для демократов, часть из которых не заинтересована в открытом голосовании по этому вопросу.
Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет главу Белого дома, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и "тирании". Часть обвинений касается использования административного ресурса, в частности деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), а также вопросов, связанных с личными финансами президента и получением вознаграждений.
В интервью "Axios" в Капитолии Танедар отметил, что имел "определенную коммуникацию" с руководством Демократической партии, но добавил, что не согласовывал с ним свои действия. По его словам, он "не спрашивал разрешения, а просто общался".
Читайте также на портале "Комментарии" — советники президента Дональда Трампа всерьез рассматривают вероятность того, что ему снова объявят импичмент, если в следующем году Демократическая партия вновь может взять большинство в Палате представителей возьмут демократы. Об этом говорится в публикации Axios.
Исследователь общественного мнения Джон Маклафлин не сомневается, что вопрос импичмента будет вновь стоять на повестке дня.
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