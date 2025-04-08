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Импичмент Трампа пообещал организовать конгрессмен в течение 30 дней

Конгрессмен Эл Грин обещает новый импичмент Трампа.

сегодня, 09:55
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Slava Kot

Американский конгрессмен штата Техас Эл Грин заявил, что в течение ближайшего месяца внесет в Палату представителей новые статьи об импичменте Дональда Трампа. Конгрессмен считает, что действующий президент США не заслуживает занимать высший государственный пост.

Импичмент Трампа пообещал организовать конгрессмен в течение 30 дней

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Эл Грин выступил на митинге против Дональда Трампа в Вашингтоне, где сравнил свои попытки организовать импичмент президенту США борьбой Давида против Голиафа.

"Нам нужен Сенат, который осудит его в этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, от всего сердца, я понимаю, что он Голиаф. Он контролирует армию. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть Давид", — сказал Грин.

Конгрессмен-демократ пообещал, что в течение следующих 30 дней подаст документы для импичмента Трампа.

"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить управление людьми для людей. Я иду за вами. Я ваш Давид", — добавил Грин.

В Белом доме отреагировали на заявления Грина, указав, что Трамп своими действиями защищает американцев и их права.

Эл Грин возглавлял несколько попыток импичмента Трампа еще во время его первой каденции. Тогда попытки устранить Трампа оказались неудачными, однако конгрессмен продолжает настаивать на необходимости привлечь президента к ответственности за его действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск предупредил о возможном импичменте Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Эл Грин назвал Дональда Трампа непригодным для поста президента США. По его словам, американский лидер должен уйти с должности, поскольку имеет тяжкие преступления и две попытки импичмента.



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Источник: https://thehill.com/homenews/house/5234386-al-green-donald-trump-impeachment/
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