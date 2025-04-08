Импичмент Трампа пообещал организовать конгрессмен в течение 30 дней

Американский конгрессмен штата Техас Эл Грин заявил, что в течение ближайшего месяца внесет в Палату представителей новые статьи об импичменте Дональда Трампа. Конгрессмен считает, что действующий президент США не заслуживает занимать высший государственный пост.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Эл Грин выступил на митинге против Дональда Трампа в Вашингтоне, где сравнил свои попытки организовать импичмент президенту США борьбой Давида против Голиафа.

"Нам нужен Сенат, который осудит его в этот раз, и я хочу, чтобы вы знали, от всего сердца, я понимаю, что он Голиаф. Он контролирует армию. Он контролирует Министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но мои друзья, на каждого Голиафа есть Давид", — сказал Грин.

Конгрессмен-демократ пообещал, что в течение следующих 30 дней подаст документы для импичмента Трампа.

"Вам нельзя доверить свободу и справедливость для всех. Вам нельзя доверить управление людьми для людей. Я иду за вами. Я ваш Давид", — добавил Грин.

В Белом доме отреагировали на заявления Грина, указав, что Трамп своими действиями защищает американцев и их права.

Эл Грин возглавлял несколько попыток импичмента Трампа еще во время его первой каденции. Тогда попытки устранить Трампа оказались неудачными, однако конгрессмен продолжает настаивать на необходимости привлечь президента к ответственности за его действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск предупредил о возможном импичменте Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Эл Грин назвал Дональда Трампа непригодным для поста президента США. По его словам, американский лидер должен уйти с должности, поскольку имеет тяжкие преступления и две попытки импичмента.