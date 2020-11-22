Инаугурация Байдена изменится из-за COVID-19

Из-за пандемии коронавируса инаугурация нового президента США оказалась под угрозой.



Фото: The Bell

Инаугурацию Джо Байдена сократят из-за пандемии коронавируса в США. Напомним, что 7 ноября Джо Байден получил большинство голосов на выборах президента США.

"Я считаю, что церемонию непременно придется изменить. Очевидно, это не будет традиционной инаугурацией, которые проводили в прошлом", — заявил руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн.

Новоизбранный президент США вместе с вице-президентом Камала Харрис настаивают на безопасном формате проведения церемонии, которая состоится 20 января 2021 года. Команда Байдена проводит консультации и совещания с руководителями Палаты и Сената о том, как безопасно провести мероприятие. Скорее всего новое руководство уменьшит масштабы и продолжительность инаугурации.

"Мы знаем, что люди хотят праздновать. И здесь есть что праздновать. Мы просто хотим найти способ сделать это как можно безопаснее", — сообщает советник 46 президента США Джо Клейн.

Традиционно во время инаугурации глава государства произносит присягу, выступает в Капитолии США и посещает парад ведущий в Белый дом. До 1933 года включительно инаугурация проходила 4 марта, а после внесения Двадцатой поправки к Конституции — 20 января.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Трамп заявляет, что выиграл выборы и обвиняет Pfizer во лжи.





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