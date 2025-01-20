Инаугурация Трампа: на что обратить внимание, чтобы точно понять намерения нового президента США

Перед инаугурацией Дональда Трампа эксперт по международным вопросам Александр Краев советует обратить внимание на несколько вещей, которые будут точно иметь значение и указывать на то, чем в первую очередь он будет заниматься в должности.

Дональд Трамп

Следовательно, говорит Краев, следует обратить внимание на первую речь, которая обычно содержит ключевые нарративы значительной части его президентства и его ключевые задачи на первый период. С экономической точки зрения это ясно покажет, where the money flows, и таким образом даст рынкам намек на соответствующие будущие бюджетные изменения, отметил эксперт.

"Трамп придает большую роль речам, и такую же большую роль событиям и публичным мероприятиям. Поэтому кого он вспомнит, как вспомнит, и тем более, кто и где будет сидеть во время инаугурации (особенно сейчас, когда место проведения уменьшили переносом в ротонду Капитолия) сыграет свою роль в пределах администрации и верхнего 1%. Так же и для зарубежных партнеров – говорим на языке сигналов, а не только прямых заявлений", — подчеркнул Краев.

Кроме того, по его словам, некоторые президенты – включая Трампа – любят в первый же день работы выходить с первыми указами, которые бывают своеобразными целеполаганиями последующей работы. Поэтому не зря Трамп обещал в первый день первую сотню указов посвятить своим ключевым предвыборным обещаниям по мигрантам и инфляции.

"Это, конечно, пиар, но явно будет означать и определенное публичное обещание, которое хочешь не хочешь, а надо будет выполнять", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия точно оказалась в изоляции, а кремлевский диктатор Владимир Путин осознает, что США могут положить конец агрессии против Украины, об этом заявил нардеп Валентин Наливайченко. По его словам, новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда имеют сильные позиции как в политической, так и в экономической сферах, и способны принудить Путина к миру.



