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Инаугурация Трампа: на что обратить внимание, чтобы точно понять намерения нового президента США

При инаугурации Трампа следует обратить внимание на его речь и даже на то, кто и где сидите во время ее произнесения

сегодня, 10:13
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Ткачик Олеся

Перед инаугурацией Дональда Трампа эксперт по международным вопросам Александр Краев советует обратить внимание на несколько вещей, которые будут точно иметь значение и указывать на то, чем в первую очередь он будет заниматься в должности.

Инаугурация Трампа: на что обратить внимание, чтобы точно понять намерения нового президента США

Дональд Трамп

Следовательно, говорит Краев, следует обратить внимание на первую речь, которая обычно содержит ключевые нарративы значительной части его президентства и его ключевые задачи на первый период. С экономической точки зрения это ясно покажет, where the money flows, и таким образом даст рынкам намек на соответствующие будущие бюджетные изменения, отметил эксперт.

"Трамп придает большую роль речам, и такую же большую роль событиям и публичным мероприятиям. Поэтому кого он вспомнит, как вспомнит, и тем более, кто и где будет сидеть во время инаугурации (особенно сейчас, когда место проведения уменьшили переносом в ротонду Капитолия) сыграет свою роль в пределах администрации и верхнего 1%. Так же и для зарубежных партнеров – говорим на языке сигналов, а не только прямых заявлений", — подчеркнул Краев.

Кроме того, по его словам, некоторые президенты – включая Трампа – любят в первый же день работы выходить с первыми указами, которые бывают своеобразными целеполаганиями последующей работы. Поэтому не зря Трамп обещал в первый день первую сотню указов посвятить своим ключевым предвыборным обещаниям по мигрантам и инфляции.

"Это, конечно, пиар, но явно будет означать и определенное публичное обещание, которое хочешь не хочешь, а надо будет выполнять", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия точно оказалась в изоляции, а кремлевский диктатор Владимир Путин осознает, что США могут положить конец агрессии против Украины, об этом заявил нардеп Валентин Наливайченко. По его словам, новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда имеют сильные позиции как в политической, так и в экономической сферах, и способны принудить Путина к миру.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iGcmx4dDzzUCMcrYUbTaiwwtGWs29eZsFPMeFftYi36c7TSqBoEKeosTUs5FQ1YSl&id=100009469088340
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