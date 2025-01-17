Инаугурация Трампа рискует стать самой холодной за 40 лет из-за сибирских морозов

Вторая инаугурация Дональда Трампа будет самой холодной за последние 40 лет, сообщает агентство AP. Ожидается, что холодная погода, которая продлится несколько дней, распространится со Скалистых гор к востоку и югу, до полуострова Флорида. Более 280 миллионов американцев почувствуют необычно низкие температуры в течение двух дней.

Белый дом. Фото: CNN

Эксперт по зимним погодным условиям Джуда Коэн отметил, что этот холод будет одним из самых интенсивных за последние 10–15 лет. Он объяснил, что когда полярный вихрь распространяется, холодный воздушный поток начинается в Сибири и достигает Соединенных Штатов, что и произойдет во время инаугурации Трампа.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, температура в Вашингтоне во время присяги составит около -6°C. Это будет самое холодное значение со времен инаугурации Рональда Рейгана, когда температура опустилась до -14°C. Для сравнения, во время инаугурации Барака Обамы в 2009 году температура была -2°C.

Прогнозируется также сильный ветер со скоростью 48-56 км/ч. Метеорологи предупреждают, что заморозки могут достигнуть побережья Мексиканского залива и северной Флориды.

Согласно прогнозам, аномально холодная погода может сохраняться до конца января на большей части территории США. Вторая инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли он посетить инаугурацию Трампа. Также стало известно, что Трамп пригласил одного лидера из стран ЕС на свою инаугурацию.

Портал "Комментарии" уже писал, что команда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций. Так будут поступать, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.