Инаугурация в США: Трамп изменил очень давнюю традицию

Избранный президент США Дональд Трамп решил провести основные мероприятия своей инаугурации в ротонде Капитолия США из-за ожидаемой аномально низкой температуры в день церемонии. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social .

Дональд Трамп (фото с открытым героем)

Трамп отметил, что его решение базируется на заботе о безопасности участников мероприятия, а также на историческом прецеденте, когда Рональд Рейган провел свою инаугурацию в помещении в 1985 году из-за схожих погодных условий.

"Я распорядился, чтобы произнесение инаугурационной речи, молитва и другие речи состоялись в ротонде Капитолия Соединенных Штатов. Это обеспечит комфорт и безопасность для всех присутствующих, а также хорошую картинку для телевизионной аудитории", — заявил будущий президент.

Трамп также подчеркнул, что низкие температуры и сильный ветер могут создать опасные условия для десятков тысяч гостей церемонии, стражей порядка, спасателей и служебных животных.

Это решение обеспечит более комфортную и безопасную атмосферу для высокопоставленных гостей и тех, кто примет участие в происшествии. Раньше до него практически никто не менял места проведения, даже из-за погоды.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в первое в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами. Новоизбранный президент США Дональд Трамп жалуется на то, что в день его инаугурации 20 января национальные флаги будут приспущены из-за траура в связи со смертью экс-президента Джимми Картера.

В материале говорится, что национальные флаги в США по распоряжению президента Джо Байдена остаются приспущенными из-за смерти экс-президента Джимми Картера 29 декабря, что является традицией. Траур длится 30 дней, поэтому на него приходится и дата инаугурации Трампа. Джимми Картер, являвшийся президентом США в 1977-1981 годах, стал рекордным долгожителем среди президентов Соединенных Штатов. Он умер 29 декабря 2024 в 100-летнем возрасте. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выразил сожаление в связи с таким стечением обстоятельств.