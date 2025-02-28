Инцидент на пресс-конференции Трампа и Стармера: Белый дом объяснил ситуацию

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Slava Kot
Во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп неожиданно перебил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, когда его спросили о Канаде. Белый дом отреагировал на инцидент, активно обсуждаемый международными СМИ и интернет-пользователями, заявив, что Трамп обратился к репортеру, а не к британскому премьер-министру.
Трамп и Стармер. Фото из открытых источников
Во время совместного выступления президента США и британского премьер-министра журналист обратился к Стармеру и спросил, обсуждал ли он с Трампом его "неоднократные заявления о желании аннексировать Канаду", а также, высказывал ли король Чарльз III, являющийся главой этой страны, обеспокоенность комментариями американского президента.
Во время этих слов Трамп резко сказал "достаточно" и сделал журналистам жест переходить к следующему вопросу. Британский премьер-министр перестал говорить и посмотрел в сторону толпы представителей медиа.
Международные СМИ и интернет-пользователи предположили, что Трамп пытался таким образом остановить разговоры о Канаде. Однако на официальной странице Белого дома на платформе X появилось объяснение ситуации. Администрация Трампа заявила, что президент США не пытался прекратить выступление Стармера, а обратился к журналисту.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отказался отвечать на вопрос о Зеленском.
Также "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, на какие "уступки" готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США. Трюдо ему ответил.
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