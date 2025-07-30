Индия была хорошим другом, но так дальше нельзя: какие меры Трамп готовится ввести против Нью-Дели

Соединенные Штаты могут ввести таможенную ставку на импорт товаров из Индии в размере 20-25%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Думаю, да. Индия была хорошим другом, но она взимает, по сути, больше тарифов, чем почти любая другая страна. Так нельзя", — сказал глава Белого дома на борту Air Force One, возвращаясь в США из пятидневной поездки в Шотландию.

В то же время, окончательное решение в отношении Индии еще не принято, поскольку страны продолжают переговоры по торговому соглашению перед дедлайном 1 августа. С этой даты должны вступить в силу так называемые "зеркальные тарифы" в отношении десятков торговых партнеров США.

Ставка в 20% и выше станет разочарованием для Индии, которая стремилась заключить более выгодную сделку, чем предложенные Вашингтоном 19% для Индонезии и Филиппин.

Ранее стало известно, что США и Индия работают над договоренностью, которая снизит предложенные тарифы до уровня ниже 20%, хотя администрация индийского премьера Нарендры Моди отказывается открывать аграрный и молочный рынки.

Несмотря на то, что индийские чиновники выражали оптимизм касательно достижения соглашения, отношения с США в последнее время стали довольно натянутыми.

В частности, в Нью-Дели возмущены заявлениями Трампа о том, что именно его торговые угрозы заставили Индию и Пакистан объявить перемирие в апреле.

Также президент США пригрозил Индии, Китаю и другим покупателям российской нефти "вторичными тарифами", если президент Владимир Путин не прекратит боевые действия против Украины.

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