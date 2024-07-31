Индия начнет более активно взаимодействовать с Украиной: в США сделали интригующее заявление

США ожидают в ближайшее время позитивных новостей о том, что Индия начинает более активно взаимодействовать с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает "Reuters".

Госдеп США. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что мы, скорее всего, услышим новости о более непосредственном участии Индии в делах Украины. Я благодарен за это. Я думаю, Индия хочет играть ответственную рол ь на глобальном уровне", — заявил Курт Кэмпбелл.

Чиновник добавил, что отношения с Индией важны для США, несмотря на то, что Индия не станет официальным союзником.

"Самое сложное, о чем нужно помнить, — это то, что Индия также является великой державой. У нее свои убеждения, свои интересы. Они никогда не станут официальным союзником или партнером США, но это не значит, что мы не можем иметь самые крепкие отношения как союзники на мировой арене", — сказал он.

Западные страны ввели санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году, но Индия и Китай продолжают торговлю с Россией.

В начале месяца Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, когда российский ракетный удар поразил больницу в Киеве, вызвав международное осуждение.

Ожидается, что Моди посетит Украину в августе, впервые после вторжения.

Индийский министр иностранных дел Джайшанкар заявил, что необходимо активнее поощрять переговоры по прекращению конфликта, отметив, что Индия поддерживает контакты с обеими сторонами. Джайшанкар также отметил важность укрепления связей с Украиной и Россией.

Госсекретарь США Блинкен подчеркнул важность справедливого мира для Украины и выразил обеспокоенность по поводу отношений Индии с Россией.

Нью-Дели сопротивляется давлению дистанцироваться от Москвы, ссылаясь на свои давние связи и экономические потребности.

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