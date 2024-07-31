Индия начнет более активно взаимодействовать с Украиной: в США сделали интригующее заявление

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Кравцев Сергей
США ожидают в ближайшее время позитивных новостей о том, что Индия начинает более активно взаимодействовать с Украиной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает "Reuters".
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Чиновник добавил, что отношения с Индией важны для США, несмотря на то, что Индия не станет официальным союзником.
Западные страны ввели санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году, но Индия и Китай продолжают торговлю с Россией.
В начале месяца Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, когда российский ракетный удар поразил больницу в Киеве, вызвав международное осуждение.
Ожидается, что Моди посетит Украину в августе, впервые после вторжения.
Индийский министр иностранных дел Джайшанкар заявил, что необходимо активнее поощрять переговоры по прекращению конфликта, отметив, что Индия поддерживает контакты с обеими сторонами. Джайшанкар также отметил важность укрепления связей с Украиной и Россией.
Госсекретарь США Блинкен подчеркнул важность справедливого мира для Украины и выразил обеспокоенность по поводу отношений Индии с Россией.
Нью-Дели сопротивляется давлению дистанцироваться от Москвы, ссылаясь на свои давние связи и экономические потребности.
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