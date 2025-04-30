Инсайдеры рассказали, что на самом деле происходит с браком Дональда и Мелании Трамп

В президентской паре Дональда и Мелании Трамп, похоже, наступила вторая весна. Во время визита в Рим на похороны Папы Франциска, совпавшего с 55-летием Мелании, супруги неожиданно стали открыто проявлять нежность: объятия, поцелуи и улыбки — все на глазах камер. Те, кто помнит прохладу между ними в первую каденцию Трампа, удивлены: что произошло?

Мелания и Дональд Трамп

Инсайдеры объясняют: это не только любовь.

"Мелания — эмоциональная опора для Дональда. Она помогает ему сохранять равновесие и физически, и морально", — сообщил один из приближенных к паре.

У 78-летнего Трампа уже не такая уже уверенная походка, а давление последних недель — в частности критика по тарифам и войне в Украине — лишь усилило его потребность в стабильности.

Когда-то интернет взрывался флешмобом Free Melania, когда первую леди заподозрили в вынужденном браке. Теперь ее окружение называет это "унизительным фейком" и утверждает: Мелания – не жертва, а сильная женщина по собственным принципам. В своих мемуарах она также опровергла слухи о кризисе: в частности, сцену, когда она "отмахнулась" от руки Трампа в Тель-Авиве, назвала "недоразумением".

Впрочем, некоторые считают, что новая публичная нежность не только эмоция, но и часть взаимных договоренностей. Говорят, что Мелания пересматривала брачный контракт не раз, особенно после скандалов и роста судебных издержек ее мужа. Однако те же источники подчеркивают: транзакционные аспекты существуют в каждом браке. А у Трампов — еще двадцатилетняя история вместе, которую выдержали далеко не все.

"Мы никогда не ссорились", — хвастался Трамп в старом интервью. И, возможно, именно сейчас они впервые не играют роли перед камерами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трампа заподозрили в том, что в Рим он взял двойника Мелании.



