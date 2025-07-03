Иран грозится обнародовать похищенные секретные файлы о Трампе

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Slava Kot
Иранская хакерская группа "Robert" заявила о похищении более 100 гигабайтов электронных писем, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Они угрожают их обнародовать или продать заинтересованным сторонам.
Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN
Группа хакеров "Robert" объявила, что получила доступ к большому количеству конфиденциальной переписки с учетных записей, принадлежащим президенту США Дональду Трампу, а также председателю аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, адвокату Линдси Галлиган, советнику Трампа Роджеру Стоуну и звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, с которой у президента были интимные отношения.
Содержание этих писем пока неизвестно, однако хакеры намекнули, что рассматривают варианты продажи украденных данных. Это уже не первая кибератака со стороны "Robert". В прошлом году они слили в медиа электронные письма из президентской кампании Трампа.
Американские чиновники уже отреагировали на угрозы. Директор ФБР Каш Патель предупредил, что любое нарушение национальной безопасности будет тщательно расследовано, а виновные будут привлечены к ответственности. Представитель Агентства по киберзащите и инфраструктурной безопасности Марси Маккарти назвала инцидент "цифровой пропагандой", чтобы дискредитировать Трампа и его союзников.
Эта утечка произошла после сообщений о недавних ракетных ударах США по трем иранским ядерным объектам. По мнению эксперта Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, Тегеран отвечает асимметричными методами, избегая прямых военных действий.
В обращении к стране в прошлом месяце Трамп заявил, что удары на иранской земле были успешными, и что если их враг нанесет ответный удар, то США в следующий раз его "встретят с гораздо большей силой".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране объявили Трампа "врагом Бога" и призвали убить президента США.