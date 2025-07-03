Иран грозится обнародовать похищенные секретные файлы о Трампе

Иранская хакерская группа "Robert" заявила о похищении более 100 гигабайтов электронных писем, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Они угрожают их обнародовать или продать заинтересованным сторонам.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Группа хакеров "Robert" объявила, что получила доступ к большому количеству конфиденциальной переписки с учетных записей, принадлежащим президенту США Дональду Трампу, а также председателю аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, адвокату Линдси Галлиган, советнику Трампа Роджеру Стоуну и звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, с которой у президента были интимные отношения.

Содержание этих писем пока неизвестно, однако хакеры намекнули, что рассматривают варианты продажи украденных данных. Это уже не первая кибератака со стороны "Robert". В прошлом году они слили в медиа электронные письма из президентской кампании Трампа.

Американские чиновники уже отреагировали на угрозы. Директор ФБР Каш Патель предупредил, что любое нарушение национальной безопасности будет тщательно расследовано, а виновные будут привлечены к ответственности. Представитель Агентства по киберзащите и инфраструктурной безопасности Марси Маккарти назвала инцидент "цифровой пропагандой", чтобы дискредитировать Трампа и его союзников.

"Эта так называемая кибератака — не что иное, как цифровая пропаганда, а цели не случайны. Это продуманная кампания по дискредитации, направленная на то, чтобы нанести ущерб президенту Трампу и дискредитировать уважаемых государственных служащих, которые с отличием служат нашей стране", — заявила Маккарти на платформе X.

Эта утечка произошла после сообщений о недавних ракетных ударах США по трем иранским ядерным объектам. По мнению эксперта Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, Тегеран отвечает асимметричными методами, избегая прямых военных действий.

"Всем предписано использовать все возможные асимметричные средства, которые вряд ли спровоцируют возобновление масштабной военной деятельности Израиля или США. Утечка еще груды электронных писем вряд ли приведет к этому", — утверждает Каган.

В обращении к стране в прошлом месяце Трамп заявил, что удары на иранской земле были успешными, и что если их враг нанесет ответный удар, то США в следующий раз его "встретят с гораздо большей силой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране объявили Трампа "врагом Бога" и призвали убить президента США.